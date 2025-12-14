Logo El Espectador
Bogotá
“Participar es peligroso... no sirve”: por esto los bogotanos no confían en su democracia

En Bogotá, siete de cada 10 ciudadanos no participan ni conocen cómo incidir en las decisiones públicas. Este es el panorama.

Camilo Tovar Puentes
15 de diciembre de 2025 - 12:00 a. m.
El programa cuenta con el apoyo financiero y estratégico de BID Lab, el brazo de innovación y venture capital del Banco Interamericano de Desarrollo.
Foto: Cortesía

El problema no es solo en Bogotá, es nacional: el grueso de la ciudadanía o no está enterada de los mecanismos de participación o, si los conoce, ni les va ni les viene. La apatía, la desconfianza en las instituciones y sus estrategias, mecanismo e instrumentos de participación son una constante. Y en un país que se precia de tener una democracia sólida, el reto de virar la balanza no es menor.

Camilo Tovar Puentes

Por Camilo Tovar Puentes

@causasperdidazctovar@elespectador.com
Hernando Villate París(61673)Hace 22 minutos
Estúpidamente absurdo que hoy utilicen una encuesta que tiene dos años como si fuera una radiografía del votante de hoy, peor cuando encuestan niños de 13 años que por algo se llaman "menores de edad". A quién le están haciendo el mandado? Ya sabemos que el uso del miedo por parte de la derecha es una estrategia clásica. Qué triste que El Espectador de preste para eso
