“Participar es peligroso... no sirve”: por esto los bogotanos no confían en su democracia

El programa cuenta con el apoyo financiero y estratégico de BID Lab, el brazo de innovación y venture capital del Banco Interamericano de Desarrollo. Foto: Cortesía

El problema no es solo en Bogotá, es nacional: el grueso de la ciudadanía o no está enterada de los mecanismos de participación o, si los conoce, ni les va ni les viene. La apatía, la desconfianza en las instituciones y sus estrategias, mecanismo e instrumentos de participación son una constante. Y en un país que se precia de tener una democracia sólida, el reto de virar la balanza no es menor.

