Bogotá

¿Ya pagó el ICA? Quedan pocos días para el vencimiento del plazo: así puede pagar

Las personas que lo deseen podrán realizar un aporte voluntario de hasta el 10%, destinado a financiar becas de educación superior.

Redacción Bogotá
12 de agosto de 2025 - 04:30 p. m.
Pago en Bogotá
Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images
La Alcaldía advirtió los plazos para pagar impuestos en la capital. Este viernes, 15 de agosto, vence el plazo para el pago correspondiente del tercer bimestre de este año (mayo y junio), del Impuesto de Industria y Comercio (ICA).

Los ciudadanos que deban cumplir con esta obligación tributaria y lo hagan después de la fecha de vencimiento, podrán enfrentar sanciones e intereses por mora.

¿Quiénes deben pagar?

  • Aquellos que en 2024 hayan tenido un impuesto a cargo superior a 391 Unidades de Valor Tributario (UVT) ($18.402.415), están obligados a declarar ICA de manera bimestral durante 2025.
  • Los contribuyentes cuyo impuesto a cargo en 2024 haya superado las 43.498 Unidades de Valor Tributario (UVT) ($2.166.156.902) deben pagar la Sobretasa Bomberil, equivalente al 1% del impuesto a cargo del periodo marzo-abril de 2025.
  • Como incentivo adicional, los contribuyentes pueden hacer un aporte voluntario de hasta el 10% en el ICA, destinado a financiar becas de educación superior a través de la Agencia Atenea.

¿Cómo realizar el pago?

Quienes deben realizar el pago, podrán:

  1. Acceder a la página web de la Secretaría de Hacienda.
  2. Seleccionar el botón ‘Pagos Bogotá’.
  3. Hacer clic en ‘ICA - ReteICA’.
  4. Desde allí, ingresarán a la oficina virtual donde podrán realizar el trámite de manera electrónica.

De la mano, ofrecen puntos de atención especializada en Usaquén y en el centro comercial Plaza de las Américas. Recuerdan que los trámites son gratuitos y no requieren de intermediarios.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
