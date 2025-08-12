¿Ya pagó el ICA? Quedan pocos días para el vencimiento del plazo: así puede pagar

Pago en Bogotá Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Alcaldía advirtió los plazos para pagar impuestos en la capital. Este viernes, 15 de agosto, vence el plazo para el pago correspondiente del tercer bimestre de este año (mayo y junio), del Impuesto de Industria y Comercio (ICA).

Lea más: Así es el nuevo baño público inteligente en Bogotá: ¿Dónde queda?

Los ciudadanos que deban cumplir con esta obligación tributaria y lo hagan después de la fecha de vencimiento, podrán enfrentar sanciones e intereses por mora.

¿Quiénes deben pagar?

Aquellos que en 2024 hayan tenido un impuesto a cargo superior a 391 Unidades de Valor Tributario (UVT) ($18.402.415), están obligados a declarar ICA de manera bimestral durante 2025.

Los contribuyentes cuyo impuesto a cargo en 2024 haya superado las 43.498 Unidades de Valor Tributario (UVT) ($2.166.156.902) deben pagar la Sobretasa Bomberil, equivalente al 1% del impuesto a cargo del periodo marzo-abril de 2025.

Como incentivo adicional, los contribuyentes pueden hacer un aporte voluntario de hasta el 10% en el ICA, destinado a financiar becas de educación superior a través de la Agencia Atenea.

Más noticias: Capturan a sujeto al norte de Bogotá tras golpear a su pareja

¿Cómo realizar el pago?

Quienes deben realizar el pago, podrán:

Acceder a la página web de la Secretaría de Hacienda Seleccionar el botón ‘Pagos Bogotá’. Hacer clic en ‘ICA - ReteICA’. Desde allí, ingresarán a la oficina virtual donde podrán realizar el trámite de manera electrónica.

De la mano, ofrecen puntos de atención especializada en Usaquén y en el centro comercial Plaza de las Américas. Recuerdan que los trámites son gratuitos y no requieren de intermediarios.

Le puede interesar: Crimen de Harold Aroca: dolor, negligencia y una deuda que persiste con la niñez

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.