Perros abandonados en El Dorado: Distrito pedirá no devolverlos a sus dueños

La imágen de un par de perros abandonados en el aeropuerto de Bogotá conmovió y despertó a indignación de las redes sociales. Los dos animales, que fueron abandonados por sus dueños tras arriar a El Dorado permanecen bajo protección del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), que solicitará ante una inspección de Policía que no sean devueltos a sus propietarios. Los animales, un pomerania y un pitbull de cinco y seis meses, se encuentran en buen estado de salud tras la primera valoración veterinaria.

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La pareja señalada de dejarlos en la terminal aérea ya fue identificada. Además del trámite administrativo, el Distrito anunció que pondrá el caso en conocimiento de la Fiscalía por el abandono y las posibles irregularidades en los documentos de vacunación presentados ante el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Sin embargo, las autoridades todavía no han informado que exista una decisión sancionatoria.

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Los hechos ocurrieron el 29 de septiembre, cuando los viajeros llegaron desde Miami, hicieron escala en Bogotá y tenían como destino final Cali. Durante el control sanitario surgieron dudas sobre la documentación de los perros y la pareja decidió continuar el viaje sin ellos.

¿Cómo quedaron los perros abandonados en El Dorado?

Funcionarios distritales acudieron al aeropuerto durante la noche y trasladaron a los animales a un espacio del IDPYBA. Allí comenzaron las valoraciones médicas y el proceso para determinar las condiciones en las que ingresaron al país.

“Nosotros ya tenemos los animales, están con nosotros y están en buen estado de salud frente a la primera valoración”, afirmó el director del Instituto, Antonio Hernández Llamas. Los dos perros continúan recibiendo alimentación y atención mientras se revisan sus documentos.

El Distrito pedirá que permanezcan bajo protección institucional y no sean entregados nuevamente a sus propietarios. Esa solicitud deberá tramitarse dentro de la actuación que adelantará una inspección de Policía.

Investigan los documentos presentados ante el ICA

Según el director del IDPYBA, los viajeros presentaron documentos de vacunación que generaron dudas durante el control realizado por el ICA. Como los animales llegaban desde Estados Unidos, debían cumplir los requisitos sanitarios establecidos para el ingreso de perros y gatos a Colombia.

El ICA exige que el viajero se registre previamente, solicite el Certificado de Inspección Sanitaria y presente el certificado sanitario expedido o avalado por la autoridad del país de origen. Este documento no puede tener más de diez días calendario y debe contener información sobre la salud, vacunación y desparasitación del animal.

Después de revisar los documentos, un médico veterinario del ICA debe efectuar la inspección física y decidir si autoriza el ingreso. Cuando el resultado no es satisfactorio, la entidad puede ordenar la retención, una cuarentena domiciliaria, el reembarque o una medida sanitaria humanitaria.

En este caso, el Distrito anunció que revisará una posible falsedad en la documentación. También indicó que acudirá a la Fiscalía para que determine si los hechos pueden dar origen a una investigación penal.

Distrito pidió revisar las visas de los viajeros

Hernández Llamas también pidió a la Embajada de Estados Unidos evaluar la eventual revocatoria de las visas de la pareja. La solicitud fue planteada públicamente después de que los viajeros continuaran hacia Cali y dejaran a los animales en Bogotá.

La Alcaldía informó que los responsables fueron identificados y que iniciará las actuaciones para que respondan por el abandono. No obstante, hasta ahora no se ha divulgado una respuesta de la Embajada ni una decisión sobre sus documentos migratorios.

Asimismo, el IDPYBA indicó que ha recibido reportes de otros animales abandonados dentro o en los alrededores de El Dorado cuando sus responsables no cumplen los requisitos sanitarios o las condiciones exigidas por las aerolíneas.

Una cachorra ya había sido abandonada en El Dorado

El caso de los perros abandonados en El Dorado tiene un antecedente reciente. El 31 de marzo de 2025, una cachorra mestiza de aproximadamente dos meses fue encontrada en los baños de la sala internacional.

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Las cámaras permitieron individualizar a un hombre que tenía un vuelo hacia Montería y que presuntamente dejó al animal después de conocer el costo adicional para transportarlo. La cachorra, llamada Tami, presentaba secreción ocular, una hernia umbilical y otras afectaciones que requirieron atención veterinaria.

Ante estos casos, el Distrito pidió planificar con anticipación los viajes y consultar los requisitos del ICA, el país de destino y la aerolínea. Para los trayectos nacionales no se exige un certificado sanitario del ICA, aunque cada compañía puede establecer condiciones sobre edad, peso, guacal y transporte en cabina o bodega.

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