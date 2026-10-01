¿Qué tan segura es su localidad? Revelan el nuevo escalafón de seguridad en Bogotá

La mayoría de los bogotanos sienten que la capital es insegura. No obstante, en las localidades es diferente: muchos se sienten tranquilos en sus barrios. Pero ¿cómo saber si una localidad realmente es más segura que otra? Pese a que las estadísticas de los delitos de alto impacto tienden a disminuir, no es suficiente. El ambiente, la efectividad de las autoridades y la percepción de sus habitantes también suma. Esto lo sabe la organización Probogotá y lo plasma en su informe “Índice Integral de Seguridad en las Localidades”, que crea un…

La mayoría de los bogotanos sienten que la capital es insegura. No obstante, en las localidades es diferente: muchos se sienten tranquilos en sus barrios. Pero ¿cómo saber si una localidad realmente es más segura que otra? Pese a que las estadísticas de los delitos de alto impacto tienden a disminuir, no es suficiente. El ambiente, la efectividad de las autoridades y la percepción de sus habitantes también suma. Esto lo sabe la organización Probogotá y lo plasma en su informe “Índice Integral de Seguridad en las Localidades”, que crea un escalafón en la capital.

El estudio analiza cuatro temas: las condiciones sociales, de vivienda y servicios; las cifras de 11 hechos de alto impacto; la capacidad de reacción de las autoridades frente a un hecho contrario a la ley, y la percepción de los habitantes. Esto, dicen, permite ver “dónde se concentran los delitos; la respuesta institucional y la manera en que los ciudadanos experimentan y evalúan su entorno”. El estudio 2025, reporta que Bogotá tiene un índice de 4,82 puntos sobre 10, lo que demuestra que la gente aún no recupera su confianza. No obstante, 10 localidades superan el promedio.

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Como datos particulares, Fontibón se ubicó en el primer lugar, mientras Antonio Nariño pasó del noveno al último lugar. Los Mártires dejó por primera vez la última posición. “Estos movimientos muestran que una posición debe interpretarse a la luz del comportamiento de los cuatro pilares y la trayectoria histórica de cada localidad”. Probogotá aclara que, más que establecer la localidad más segura, “permite identificar patrones, fortalezas y brechas”, concluye la organización. Este es el escalafón por localidad.

El Índice Integral de Seguridad en las Localidades 2025 revela el escalafón de cuáles son las más seguras e inseguras de la capital. Foto: Jhonnatan Camilo Bejarano

1. Fontibón. Puntaje general: 5,70 (subió tres posiciones)

Ambiente: 5,16 (Puesto 5) – Delitos: 8,26 (Puesto 7) – Resultados Operativos: 3,59 (Puesto 7) – Percepción: 5,79 (Puesto 5).

Por primera vez es la más segura. Muestra un entorno socioeconómico próspero, niveles controlados de criminalidad y una respuesta policial constante. En lo delictivo, registra la tasa de lesiones personales más baja de la capital (96,4 casos por 100.000 habitantes); lidera la proporción de capturas por delitos sexuales, y mejoró la percepción ciudadana, que escaló del puesto 11 en 2023 al 5 en 2025. Para sus habitantes, Fontibón se consolida como la localidad más segura del año.

2. Usaquén. Puntaje general: 5,66 (Subió 9 posiciones)

Ambiente: 6,00 (Puesto 2)

Delitos: 9,10 (Puesto 2)

Resultados Operativos: 1,63 (Puesto 19)

Percepción: 5,91 (Puesto 3).

Escaló nueve puestos. Es segunda en ambiente de seguridad; ocupa el segundo lugar en control de delitos, con los menores índices de hurto de carros o motos y violencia intrafamiliar, y la percepción ciudadana mejoró (pasó del puesto 15 al 3). Sin embargo, su problema es la respuesta operativa de la Policía, al ocupar el último lugar, debido a bajas tasas de capturas. Sus residentes disfrutan de un entorno seguro, pero persiste el reto de fortalecer la reacción policial.

3. Usme. Puntaje general: 5,60 (Subió 3 posiciones)

Ambiente: 3,21 (Puesto 18)

Delitos: 9,08 (Puesto 3)

Resultados Operativos: 4,29 (Puesto 4)

Percepción: 5,84 (Puesto 4).

Su mejora es notoria: pasó de puesto 11 en 2023 al tercero en 2025. Hoy es tercera en control de delitos, con las menores tasas de hurto a viviendas, de ciclas y extorsión; cuarta en operatividad policial, y cuarta en percepción de seguridad. No obstante, sigue la brecha en ambiente de seguridad (puesto 18), por un bajo número de empresas y retos en salud infantil. Usme es un territorio protegido frente al delito y con buena presencia institucional, requiriendo mayor inversión socioeconómica.

4. San Cristóbal. Puntaje general: 5,54 (Bajó 1 posición)

Ambiente: 3,59 (Puesto 15)

Delitos: 8,54 (Puesto 5)

Resultados Operativos: 6,05 (Puesto 1)

Percepción: 3,97 (Puesto 12).

Por segundo año es la primera localidad en resultados operativos, mejorando en nueve de los 11 indicadores evaluados. Aunque sostiene niveles delictivos bajos, que la ubican en el quinto lugar, la percepción de inseguridad (puesto 12) sigue siendo alta, demostrando que la operatividad policial aún no se traslada plenamente a la tranquilidad. En suma, los habitantes cuentan con una sólida protección institucional frente al crimen, pero demandan mejoras en el entorno físico y social.

5. La Candelaria. Puntaje general: 5,46 (Bajó 3 posiciones)

Ambiente: 4,89 (Puesto 9)

Delitos: 3,20 (Puesto 17)

Resultados Operativos: 5,83 (Puesto 2)

Percepción: 7,90 (Puesto 1).

Por primera vez alcanza el primer puesto en percepción de seguridad, debido a una caída de la victimización indirecta y un aumento en la aprobación policial, al reportar la segunda mejor capacidad operativa en la capital. Sin embargo, el puntaje general se afecta por el aumento de hurtos, fenómeno asociado a la alta población flotante. Residentes y visitantes destacan el ambiente de confianza y la reacción policial, pero exige precaución ante los hurtos frecuentes.

6. Suba. Puntaje general: 5,35 (Subió 4 posiciones)

Ambiente: 4,25 (Puesto 12)

Delitos: 9,29 (Puesto 1)

Resultados Operativos: 2,84 (Puesto 13)

Percepción: 5,00 (Puesto 9).

Avanzó cuatro puestos, gracias a control del delito: mejoró en 10 de los 11 delitos de alto impacto. El hurto a motos y la violencia intrafamiliar disminuyeron casi 30 %. No obstante, la percepción ciudadana ocupa el puesto nueve; en ambiente de seguridad, el 12, y en operatividad policial, el 13. Hubo un incremento atípico en la tasa de homicidios (pasó de 5,7 a 7,1 por 100.000 habitantes), por lo que se convierte en un reto para mejorar sus indicadores.

7. Chapinero. Puntaje general: 5,32 (Bajó 6 posiciones)

Ambiente: 6,86 (Puesto 1)

Delitos: 6,80 (Puesto 12)

Resultados Operativos: 2,25 (Puesto 16)

Percepción: 5,39 (Puesto 7)

Salió del podio del índice de seguridad por primera vez en seis años. Esto, por un deterioro en la percepción de seguridad (pasó del puesto 1 al 7); los niveles de delitos (puesto 12) y una baja respuesta operativa de la Policía (puesto 16). Para sus habitantes, pese a que la localidad mantiene el entorno socioeconómico más próspero de la capital, afronta insatisfacción y problemas de hurtos en zonas comerciales.

8. Bosa. Puntaje general: 5,29 (Subió 8 posiciones),

Ambiente: 3,31 (Puesto 17)

Delitos: 8,86 (Puesto 4)

Resultados Operativos: 2,71 (Puesto 14)

Percepción: 6,28 (Puesto 2).

Registró uno de los avances más significativo. Sus habitantes mejorar la percepción, al pasar del puesto 14 al segundo, gracias a la reducción de victimización (-31 % en victimización directa y -24 % en indirecta), y a la mejora en el control de delitos. Sin embargo, el ambiente de seguridad y la respuesta policial son deudas con la comunidad. Aunque la gente siente más tranquilidad, persisten rezagos de infraestructura social.

9. Kennedy. Puntaje general: 4,99 (Subió 4 posiciones)

Ambiente: 4,30 (Puesto 11)

Delitos: 8,22 (Puesto 8)

Resultados Operativos: 3,60 (Puesto 6)

Percepción: 3,82 (Puesto 13).

Se ubicó por encima del promedio de la ciudad, gracias al avance en la efectividad de la Policía, alcanzando el sexto lugar de Bogotá en resultados operativos, el mejor registro a la fecha, así como en el control de delitos y el entorno socioeconómico (puesto 11). Su aspecto más débil sigue siendo la percepción de seguridad de sus habitantes. Para los residentes, pese al fortalecimiento de la acción policial, persiste la desconfianza en las instituciones.

10. Tunjuelito. Puntaje general: 4,98 (Bajó 5 posiciones)

Ambiente: 3,84 (Puesto 13)

Delitos: 7,92 (Puesto 11)

Resultados Operativos: 3,93 (Puesto 5)

Percepción: 4,23 (Puesto 10).

Aunque se mantiene por encima del promedio de la ciudad, cayó cinco puestos debido a un aumento de las acciones delincuenciales, puntualmente en el hurto de automotores. Eso sí, se destaca la operatividad policial y una mejora en el ambiente social. Para sus habitantes, la localidad conserva un respaldo policial efectivo, pero enfrenta una amenaza creciente por el aumento de extorsiones y robo de vehículos.

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11. Ciudad Bolívar. Puntaje general: 4,72 (Subió 6 posiciones)

Ambiente: 2,42 (Puesto 19)

Delitos: 7,94 (Puesto 10)

Resultados Operativos: 3,50 (Puesto 8)

Percepción: 5,01 (Puesto 8).

Ciudad Bolívar está por debajo del promedio. Aunque registró progresos en eficiencia de la fuerza pública y en percepción de seguridad, sigue en el último lugar en ambiente de seguridad por quinto año consecutivo, arrastrando carencias históricas en infraestructura y servicios. Para la comunidad, hay avances reales en vigilancia y contención del delito, pero persisten deudas estructurales en el entorno urbano.

12. Engativá. Puntaje general: 4,38 (Subió 6 posiciones)

Ambiente: 5,02 (Puesto 8)

Delitos: 8,04 (Puesto 9)

Resultados Operativos: 1,96 (Puesto 18)

Percepción: 2,48 (Puesto 15).

Escaló seis lugares gracias a mejoras en el ambiente urbano y la disminución de delitos. Aunque aumentaron las capturas por violencia intrafamiliar y la recuperación de bicicletas, continúa la baja operatividad general de la fuerza pública, lo que influye en la baja calificación en percepción de seguridad (puesto 15). Para los habitantes, el sector registra niveles delictivos moderados, pero persisten dudas sobre la efectividad amplia de las autoridades y una percepción ciudadana desfavorable.

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13. Barrios Unidos. Puntaje general: 4,25 (Subió 1 posición)

Ambiente: 5,60 (Puesto 4)

Delitos: 6,20 (Puesto 14)

Resultados Operativos: 3,07 (Puesto 11)

Percepción: 2,13 (Puesto 17).

Preserva un destacado ambiente de seguridad (puesto 4) sustentado en su desarrollo comercial y cobertura de servicios, pero la gente se sigue sintiendo insegura y considera que es poco el control de delitos debido a la incidencia intermedias de los hurtos. Aunque la localidad ofrece ventajas de entorno urbano y negocios, lidia con una marcada desconfianza ciudadana frente a la seguridad.

14. Rafael Uribe Uribe. Puntaje general: 4,22 (Subió 1 posición)

Ambiente: 3,44 (Puesto 16)

Delitos: 8,41 (Puesto 6)

Resultados Operativos: 3,05 (Puesto 12)

Percepción: 1,97 (Puesto 18).

Destaca de forma positiva en la disminución de delitos y en respuesta policial, pero hay un aumento en la sensación de inseguridad, por un aumento en la victimización, con un alza del 47 % en la directa y 34 % en la indirecta, opacando un avance del 46 % en la valoración del barrio como seguro. Para los vecinos, aunque las cifras oficiales reflejan control del crimen, la experiencia directa de sufrir robos afectó severamente la tranquilidad.

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15. Santa Fe. Puntaje general: 4,21 (Bajó 7 posiciones)

Ambiente: 5,04 (Puesto 7)

Delitos: 3,08 (Puesto 18)

Resultados Operativos: 3,33 (Puesto 9)

Percepción: 5,40 (Puesto 6).

Aunque sus habitantes sienten que es una localidad segura; el ambiente socioeconómico mejoró al reducir su déficit habitacional 30 %., y la operatividad la califican de aceptable, la alta concentración de hurtos por habitante en sectores comerciales afecta su promedio. Para la ciudadanía, la percepción de seguridad es favorable, pero se requieren acciones contundentes contra la delincuencia frecuente.

16. Teusaquillo. Puntaje general: 4,14 (Bajó 4 posiciones)

Ambiente: 5,14 (Puesto 6)

Delitos: 5,60 (Puesto 16)

Resultados Operativos: 2,24 (Puesto 17)

Percepción: 3,59 (Puesto 14).

Registró un retroceso. Conserva un buen ambiente urbano y alta calidad de vida, pero el aumento de hurtos y las escasas capturas han llevado a un deterioro de la Percepción de seguridad. Para sus habitantes, la localidad sigue siendo un espacio con excelente para vivir, pero amenazado por el incremento de robos y una respuesta policial percibida como insuficiente.

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17. Puente Aranda. Puntaje general: 4,10 (Bajó 10 posiciones)

Ambiente: 5,64 (Puesto 3)

Delitos: 5,97 (Puesto 15)

Resultados Operativos: 2,43 (Puesto 15)

Percepción: 2,36 (Puesto 16).

Fue la de mayor deterioro al caer 10 posiciones en un solo año. La respuesta policial se debilitó y aumentó el indicador de delitos , asociado al hurto de automotores, por lo que sus habitantes se sienten inseguros. Para los residentes de Puente Aranda, el sector ofrece un gran entorno industrial y residencial, pero enfrentó un severo deterioro en seguridad.

18. Los Mártires. Puntaje general: 4,00 (Subió 1 posición)

Ambiente: 4,48 (Puesto 10)

Delitos: 2,65 (Puesto 19)

Resultados Operativos: 4,75 (Puesto 3)

Percepción: 4,13 (Puesto 14).

Abandonó, luego de años, el último lugar como la localidad con el peor índice de seguridad. ¿El motivo? Aumentó la efectividad policial, mejoró indicadores como la recuperación de vehículos y motocicletas robadas. Pese a esto y a lograr reducciones en hurtos y lesiones, sigue siendo la localidad con mayor concentración delictiva de Bogotá. Para la comunidad, el resultado refleja un esfuerzo policial, aunque el problema de criminalidad se mantiene.

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19. Antonio Nariño. Puntaje general: 3,72 (Bajó 10 posiciones)

Ambiente: 3,60 (Puesto 14)

Delitos: 6,50 (Puesto 13)

Resultados Operativos: 3,07 (Puesto 10)

Percepción: 1,71 (Puesto 19).

Sufrió el mayor deterioro de seguridad, que la llevó de la novena posición a la 19. El informe explica este fenómeno en el colapso de la Percepción ciudadana, debidoa un repunte de la victimización directa y a la peor evaluación al servicio policial de Bogotá (solo 15,4 % de aprobación). Además, presenta rezagos graves en recuperación de autos y capturas por Delitos sexuales. Para sus habitantes, el año representó una pérdida acelerada de la tranquilidad y un aumento directo en la victimización.

Las principales conclusiones del índice

El Índice integral en las Localidades evidencia que la seguridad no se puede analizar a partir de un dato y que el escalafón varía cada año por múltiples factores, que suelen ser momentáneos y no obedece a un cambio real. No obstante, tener un equilibrio entre disminución de delitos, acción de las autoridades y un adecuado entornos social se traduce en mejor percepción de seguridad, como lo mostró Fontibón, que lideró 2025. Y acá un dato clave: la gente sí se siente segura, si siente que la Policía trabaja por su localidad, así aumenten los delitos. “Sentirse seguro no siempre coincide con lo que pasa en las calles”, dice. En resumen, cada localidad vive su propia realidad. Para mejorar, las autoridades deben dejar de ver listas generales y atender los problemas específicos de cada barrio.