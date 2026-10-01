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¿Qué tan segura es su localidad? Revelan el nuevo escalafón de seguridad en Bogotá

La organización Probogotá evaluó el desempeño en materia de ambiente urbano, delitos, operatividad y percepción de seguridad durante 2025. En el ranking Fontibón y Antonio Nariño son las caras de una moneda.

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Alexánder Marín Correa
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Policías patrullando por varias calles de Bogotá
Policías patrullando por varias calles de Bogotá
Foto: El Espectador - José Vargas

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La mayoría de los bogotanos sienten que la capital es insegura. No obstante, en las localidades es diferente: muchos se sienten tranquilos en sus barrios. Pero ¿cómo saber si una localidad realmente es más segura que otra? Pese a que las estadísticas de los delitos de alto impacto tienden a disminuir, no es suficiente. El ambiente, la efectividad de las autoridades y la percepción de sus habitantes también suma. Esto lo sabe la organización Probogotá y lo plasma en su informe “Índice Integral de Seguridad en las Localidades”, que crea un…

Alexánder Marín Correa

Por Alexánder Marín Correa

Periodista con experiencia en periodismo judicial, investigación, local y de datos. Actualmente editor de la sección Bogotá, del diario El Espectador y asociado de Consejo de Redacción (CdR), organización que promueve el periodismo de investigación en Colombia. alexmarin55 jamarin@elespectador.com
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