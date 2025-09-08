Persecución por atraco a camioneta dejó cinco capturados de una banda delincuencial

La Policía de Bogotá capturó a cinco integrantes de una banda delincuencial dedicada a robar carros. Foto: Archivo Particular

Tras una larga persecución, la Policía de Bogotá logró la captura de una banda delincuencial dedicada al hurto de vehículos de alta gama. Se trata de cinco sujetos capturados la madrugada de este lunes, luego de que robaran la camioneta a un ciudadano en la localidad Engativá.

Según detalló el comandante de la estación de Policía de Bosa, Óscar Chauta, estos hechos se presentaron en horas de la madrugada, cuando los uniformados de las zonas de atención realizaban labores de patrullaje. “Son alertados por la central de radio sobre un vehículo que había sido hurtado en la localidad de Engativá mediante la modalidad de atraco. Inmediatamente, se activa un plan candado por toda la jurisdicción y se logra ubicar esta camioneta en el barrio Brasilia”.

La persecución se extendió por varias cuadras hasta que las autoridades cercaron a los delincuentes. Al descender del vehículo, “varias personas intentan escapar de las autoridades en otra camioneta. En la reacción fueron capturados cinco hombres, dos de ellos de nacionalidad extranjera”, añadió el comandante de estación.

Además de recuperar la camioneta que había sido hurtada, los uniformados inmovilizaron el vehículo que era utilizado, al parecer, para cometer los hurtos.

Llamó la atención de las autoridades que dos de los capturados tenían ya anotaciones judiciales por hurto y tráfico de estupefacientes. “Asimismo, estos delincuentes harían parte de una banda dedicada al hurto a vehículos en Bogotá y en las últimas horas un juez de la República les dictó medida de aseguramiento y centro carcelario”, concluyó Chauta.

Panorama de hurto a vehículos

El hurto de vehículos en la ciudad es un delito que a diario afecta a cientos de ciudadanos. En los primeros seis meses de 2025, más de 1.147 vehículos han sido reportados como robados.

De acuerdo con datos de la secretaría de Seguridad, en el primer trimestre del 2024 se presentaron 1.602 denuncias por hurto de vehículos. Este año, en el mismo periodo, fueron 598. Además, van 415 capturas por delitos asociados a hurto automotores, falsedad marcaria y receptación, y se han recuperado 304 carros.

El trabajo conjunto entre la secretaría y la Policía Metropolitana de Bogotá ha evitado, este año, el hurto de más de 1.000 carros en la ciudad. “En un trabajo articulado con la Policía hemos reforzado las acciones en sectores con alta vulnerabilidad al hurto de vehículos. Estos patrullajes no solo tienen el objetivo de disuadir a los delincuentes, sino también de realizar acciones preventivas con los ciudadanos”, aseguró César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá.

Asimismo, en el marco de la estrategia de Lucha Contra el Crimen se ha logrado la desarticulación de redes criminales dedicadas al hurto y comercialización ilegal de autopartes, que ha permitido la captura de 415 personas este año y la incautación de 196 motores y 17 chasis de dudosa procedencia.

