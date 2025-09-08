“Puede durar cinco días”, gobernador de Cundinamarca sobre caos en Vía al Llano

El gobernador entregó un panorama de la situación que afecta a miles de conductores. Foto: Archivo Particular

Con más de 14 volquetas en operación, cuatro en camino, retroexcavadoras y otros equipos especiales, las autoridades y Coviandina, esperan habilitar la Vía al Llano, bloqueada por derrumbes desde el sábado. No obstante, los pronósticos son inciertos: no es claro cuando volverá a la normalidad este corredor y al respecto, el gobernador de Cundinamarca, informó que la contingencia puede extenderse cinco, o más días.

El mandatario informó que la zona más afectada es un sector denominado Cuatro Carriles, en Chipaque, municipio que, desde el sábado 6 de septiembre, vivió derrumbes y deslizamientos debido a las fuertes lluvias en la región. “Allí tenemos una remoción en masa bastante compleja de más de 100.000 metros cúbicos, una medida muy por encima del promedio de remociones en masa que se presentan recurrentemente en este corredor”, indicó en entrevista con City Tv.

La ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) señaló que, a la fecha, se han retirado aproximadamente 800 m³ de material. Sobre la reapertura de la vía, la agencia informó: “actualmente no se cuenta con una fecha estimada de reapertura del corredor, por lo cual se recomienda como ruta alterna la Transversal del Sisga, la cual presenta restricción de carga para vehículos superiores a 16 toneladas”.

¿Cuándo reabrirá la Vía al Llano?

Sin titubeos, el gobernador aseguró: “no va a pasar uno ni dos ni tres días, muy seguramente serán mínimo cinco días los que nos tomemos para estos trabajos, puede ser que esos días aumenten progresivamente si la montaña sigue cediendo material”, agregó en el noticiero.

Lo que más preocupa es el represamiento de mercancía que quedó atascada en los trancones. Sobre esto, Rey afirmó: “corresponderá a la Agencia Nacional de Infraestructura, a la concesionaria, para que las medidas que se decidan tomar frente a este cierre que se está presentando, permitan que esas pérdidas sean las menores posibles o que definitivamente estos vehículos puedan retornar a su punto de origen”, concluyó.

#Atención🚨Información importante sobre el cierre de la vía al Llano⬇️ pic.twitter.com/OQWTGRW8wt — Agencia Nacional de Infraestructura (@ANI_Colombia) September 7, 2025

¿Cuáles son los cierres?

La concesionaria de la Vía al Llano, Coviandina, informó: “continúa cierre total sin hora y fecha estimada de apertura entre el k18+300 y el k18+600 por caída de material y trabajos de limpieza. Puntos de control k0+000 Btá - Vcio y k82+700 Vcio- Btá. Reducción de carril k39+600, tráfico bidireccional túneles, nueva calzada”.

Jorge Rey, gobernador de Cundinamarca, indicó que, a pesar de las intensas labores de las autoridades, en la zona, se registró un “deslizamiento rotacional” que mantiene bloqueados los cuatro carriles. “Significa que debido a la alta presencia de agua en el material, al ser retirado, vuelve a invadir la calzada. El material inicialmente considerado para remover sigue aumentando por este fenómeno, situación que impide habilitar un paso seguro”, informó.

Las maniobras de remoción del material que cayó sobre la vía al Llano continúan por parte de la concesión @CoviandinaSAS; sin embargo, en la zona del K18+600 se registra un deslizamiento rotacional que mantiene bloqueados los cuatro carriles, significa que debido a la alta… pic.twitter.com/kzP0k9FMcV — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) September 7, 2025

Deslizamientos

En cierre total amaneció un tramo de la Vía al Llano, la madrugada del domingo 7 de septiembre, por cuenta de varios deslizamientos que se presentaron la tarde del sábado, en el municipio de Chipaque. Bomberos de Chipaque iniciaron monitoreo en horas de la madrugada de con personal de la Alcaldía y la concesionaria.

El reporte de Bomberos señala que, de acuerdo con el último monitoreo, “se observaron cambios significativos de deslizamiento de tierra con relación al último monitoreo de la tarde-noche. De la misma manera se observa bastante filtración de agua en el terreno. Sobre las 4:15 a.m. del domingo se presentaron lluvias en el Municipio con una duración aproximada de 30 a 40 minutos”.

Entre los posibles daños se encuentran afectaciones a postes de energía, al parecer con líneas de alta tensión. Adicional, “se observa un proceso de remoción en masa con deslizamiento traslacional de tierra y material vegetal que está afectando la vía Bogotá-Villavicencio, en el kilómetro 18+500. La condición Coviandina está realizando control del punto en el paso a nivel por motivos de seguridad”.

