Personería de Bogotá determinará responsables por negación a nuevo modelo de aseo

El personero de Bogotá, Andrés Castro Franco, anunció que iniciarán una indagación disciplinaria para determinar los responsables de las presuntas inconsistencias en la solicitud que hizo la UAESP ante la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) para continuar con el modelo excepcional de Áreas de Servicio Exclusivo -ASE-.

Castro detalló que ante las presuntas fallas en la solicitud, profundizarán disciplinariamente a quienes intervinieron, así como el rol que tuvo la exdirectora de la UAESP, Consuelo Ordóñez. “Se hará un análisis para iniciar las investigaciones”, sentenció el personero quien agregó que ya se habían reunido con los operadores de aseo y la entidad distrital.

Cabe recordar que en la primera decisión de la CRA, la Comisión argumentó que no se probó que la exclusividad fuera indispensable como modelo para atender el servicio de aseo en Bogotá; posibles inconsistencias en la delimitación de las zonas; licitar con el esquema tarifario anterior a 2024, sin esperar la nueva fórmula que reduce los costos para los ciudadanos; limitaba ingresos a los recicladores; y respuestas fuera de tiempo.

Cada uno de los argumentos los refutó la UAESP en su recurso de reposición, pues, según la directora de la entidad, Consuelo Ordóñez, las observaciones fueron superadas. “Aclaramos las inquietudes. Son temas que, en el fondo, no son insalvables”.

A pesar de ello, el 20 de agosto la CRA volvió a emitir un concepto desfavorable al recurso de reposición presentado por la UAESP.

El plan de la Alcaldía es continuar con el modelo de Áreas de Servicio Exclusivo -ASE, para dividir ya no en cinco, sino en seis zonas la ciudad para asignar en cada una un operador de aseo privado, sin competencia directa.

Sin embargo, el panorama actual apunta a que el 12 de febrero de 2026 (cuando termine el contrato vigente desde 2018), retorna la libre competencia, en la que cada operador decide cómo, dónde y a quién le prestan el servicio. ¿El riesgo? Varios sectores, que se pueden considerar poco rentables para los privados, podrían quedarse sin servicio.

