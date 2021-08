Pico y placa en Bogotá: horarios y restricciones para este lunes 23 de agosto

Los horarios del pico y placa en Bogotá son desde las 6:00 a.m. hasta las 8:30 a.m. y entre las 3:00 p.m. hasta las 7:30 p.m. Recuerde que esta restricción también aplica para taxis cuya placa finalice en siete y ocho (7-8).

El pico y placa es una medida que desde hace más de 20 años se utiliza para gestionar el tráfico de Bogotá. En medio de la pandemia, la restricción se sigue aplicando con el objetivo de reducir el número de accidentes automovilísticos, que podrían impactar la ocupación de camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), que en este momento están en un 62,2 % para el total de las camas y 48,9 % para las que están dedicadas a pacientes COVID-19.

Para este lunes 23 de agosto, la medida restringe la movilidad de vehículos particulares cuya placa termina en número impar (1,3,5,7,9). Los horarios de la restricción son desde las 6:00 a.m. hasta las 8:30 a.m., y entre las 3:00 p.m. y las 7:30 p.m. y no aplica los sábados, domingos y festivos.

Recuerde que esta medida también aplica durante todo el día para taxis cuya placa termine en siete u ocho (7-8).

Entre las excepciones al pico y placa está el personal de salud, los carros eléctricos e híbridos inscritos ante la Secretaría de Movilidad y aquellos que hayan pagado los $2′066.200 por el denominado pico y placa solidario.

También están exceptuados aquellos vehículos que tengan una ocupación de tres o más personas incluyendo el conductor, para lo que se debe hacer previa inscripción en la plataforma dispuesta por Movilidad. Para esa medida es clave que el vehículo mantenga una ocupación mínima de tres personas, incluyendo el conductor, durante todo el trayecto de origen a destino.

Para el correcto cumplimiento de esta medida, la Secretaría de Movilidad ha instalado puestos de control, mediante los cuales también se hace un monitoreo para mitigar el exceso de velocidad.