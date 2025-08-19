Piden justicia por crimen de Enrique Medina, trabajador asesinado por una patineta

Enrique Medina tenía 59 años de edad. Volvía del trabajo cuando fue asesinado. Foto: Archivo Particular

Justicia es lo que exige la comunidad del barrio Santa Ana y aledaños, en Usaquén, tras conocer del asesinato de Enrique Medina Rojas, de 59 años. Según familiares de la víctima, el hombre fue atacado por robarle su patineta eléctrica, en hechos ocurridos en un puente del sector. Incluso le dejaron su celular, con el que realizó su última llamada.

Información dada por la familia de la víctima a El Espectador, indica que todo ocurrió sobre las 9:30 de la noche del pasado 30 de julio de este año. Atravesar el puente de la calle 106 con carrera 11 resultó ser su sentencia de muerte.

Medina, según su sobrino John Romero Medina, había comprado la patineta eléctrica hace aproximadamente dos años con el fin de optimizar su recorrido desde el Centro Internacional al norte de Bogotá. A pesar de que durante ese tiempo, el trabajador solía realizar el mismo recorrido, esa noche, lamentablemente fue blanco de los delincuentes.

“Acababa de salir de su trabajo para su casa. Trabajaba en un Banco de Occidente del centro y, a la altura de la carrera 11 con calle 106, frente a la unidad militar que se encuentra allí, le propinan varias heridas con un arma cortopunzante”, añadió el sobrino a este medio.

¿Qué solicita la familia?

Allegados de Enrique Medina solicitaron la verificación de las cámaras de seguridad, pues aseguran que en los alrededores se encuentra un batallón. Adicional, otro familiar de la víctima, señaló: “alcanzó a realizar una llamada antes de ser trasladado”, dijo John Medina, sobrino de la víctima.

En dicha llamada, “mi tío sacó su teléfono celular y alcanzó a llamar a la línea de emergencia. Le contestaron, dio información de lo que le sucedió y aparte de eso, les entregó a las autoridades las características de las personas que al parecer le habían causado la lesión", agregó el familiar.

De hecho, su sobrino afirma que aún no es claro quién trasladó al hombre a la clínica Santa Fe, sitio a donde llegó sin signos vitales, producto de heridas con arma blanca.

El inconformismo de la familia recae en que, tras casi un mes de los hechos, no tienen indicios de los atacantes. “Hemos ido al lugar de los hechos y evidenciamos varias cámaras de seguridad, tanto en el puente, como en casas aledañas, en la guarnición militar, porque los hechos sucedieron más o menos a unos 40 metros de la garita que se encuentra en esa guarnición”.

“Hasta el momento las autoridades no nos han dicho absolutamente nada sobre qué recolección han hecho o qué evidencias han podido recolectar hasta el momento”, añadió el sobrino de la víctima.

¿Quién era Enrique Medina?

Enrique Medina Rojas era un trabajador de 59 años. No tenía esposa e hijos, pero sí un círculo de familia y amigos que hoy exige justicia.

"Tenía un cargo administrativo. Era una persona muy dedicada al trabajo, le gustaba muchísimo el deporte, inclusive ese fin de semana iba a correr una carrera 10k en Bogotá. Un ser humano respetuoso, de esas personas que no se mete con nadie y que, por el contrario, trataba de unir a la familia y ser ese punto de unión entre compañeros y familiares. Ese era él", concluyó John.

Cifras de homicidios parecen bajar, pero la violencia no

Recientemente, en la ciudad, las autoridades señalaron la reducción del hurto común. Lo anterior, ya que entre el 1 de enero y el 30 de junio, se presentaron 66.560 denuncias acumuladas en todas las modalidades de hurto en la capital, lo que representa una disminución del 16,5% frente al mismo periodo de 2024, cuando se reportaron 79.749 denuncias.

No obstante la reducción, miles de capitalinos continúan siendo víctimas de hurtos, con un componente preocupante: el aumento de la violencia.

Entre enero y mayo, se registraron en la ciudad 318 homicidios con arma de fuego, frente a 266 del mismo periodo del año anterior. Esto representa un aumento superior al 10%, en apenas cinco meses.

“Las cifras son escalofriantes. El asesinato se está normalizando en Bogotá y las armas de fuego están en el centro de esta tragedia. ¿Dónde están las estrategias de la administración para frenar esta barbarie?”, cuestionó el concejal Julián Sastoque, quien dio a conocer estas cifras.

