La Secretaría de Movilidad realizará monitoreo del estado del tráfico por medio de los reportes en la línea 123.

Si bien el mayor flujo de pasajeros que regresan a Bogotá después de la temporada de fin de año se presenta el puente de Reyes (que este año será el 8, 9 y 10 de enero), este domingo posterior a la celebración de Navidad prevé el retorno de algunos viajeros que pasaron esta fecha fuera de la ciudad.

Por ello, para este 26 de diciembre entre las 10 de la mañana y las 11 de la noche se llevarán a cabo labores de monitoreo y soporte en las siguientes entradas y salidas de la capital: Autopista Norte, Carrera Séptima, Vía La Calera, Vía Choachí, Calle 80, Calle 13, Autopista sur, Avenida Boyacá - Vía al Llano, Calle 26 y Suba – Cota.

Recuerde que entre el lunes 27 de diciembre y el viernes 7 de enero no regirá la medida de pico y placa en Bogotá, así como en Soacha no regirá los domingos 26 de diciembre y 2 de enero.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad realizará monitoreo del estado del tráfico por medio de los reportes en la línea 123, en la cuenta de Twitter @BogotaTransito, Waze, Google Maps y Mobility, el sistema propio de la Secretaría que mide la velocidad en los principales corredores.

Así mismo, entidades como Bomberos, Policía Nacional, Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) apoyarán al sector movilidad de Bogotá en la atención de emergencias que puedan presentarse durante el Plan Retorno, como las congestiones por accidentes de tránsito que comprometan la velocidad promedio de las vías.

Si tiene programado su regreso a la capital hoy, recuerde planificar la ruta que tomará, no exceder los límites de velocidad, no conducir en estado de embriaguez, verificar el estado del vehículo, portar los documentos en regla y actualizados, encienda las luces cuando inicie el recorrido por las carreteras nacionales, cerciorarse de llevar un gato, cruceta, extintor, tacos de bloqueo, caja de herramientas, llanta de repuesto, señales reflectivas, botiquín y linterna, usar el cinturón de seguridad siempre y no adelante en sitios prohibidos.

