Con diciembre a la vuelta de la esquina, la atmósfera navideña ya empezó a instalarse en Bogotá. Luces, árboles, adornos y canciones desde ya hacen parte de la cotidianidad de buena parte de la ciudad. Para sumarse al ambiente de fiesta y familia, varios centros comerciales de la capital anunciaron una oferta que va más allá de las luces y los árboles decorados. Durante las próximas semanas, varios establecimientos tendrán experiencias inmersivas, pistas de hielo, actividades para niños, novenas, conciertos y espacios para compartir en familia.

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La programación está distribuida por distintas localidades y combina actividades gratuitas con experiencias que pueden tener costo de ingreso o condiciones particulares. Por eso, antes de organizar la visita, es importante consultar directamente con cada establecimiento los horarios, tarifas y requisitos de participación.

Estos son algunos de los planes anunciados para la temporada navideña de 2026.

Planes navideños en Bogotá

1. El Edén: una Navidad inspirada en las capitales de la moda

Kennedy | Avenida Boyacá # 12B-18

El centro comercial propone una experiencia inspirada en las grandes capitales de la moda. Su Fashion Christmas Experience incluye juegos, piscina de pelotas y espacios inmersivos para distintos públicos.

2. Gran Estación: el Nevado de Cascanueces

Centro Internacional | Avenida calle 26 # 62-47

El Nevado de Cascanueces propone una experiencia interactiva inspirada en los Alpes suizos, con actividades de esquí. La programación también incluye un parque temático en el tercer piso, una estación de empaque sostenible, presentaciones de la Orquesta Nacional Sinfónica de Colombia, musicales y novenas.

3. Avenida Chile: celebración de los 141 años de Chapinero

Chapinero | Carrera 11 con calle 72

El centro comercial tendrá actividades para la Noche de Velitas, con faroles incluidos, novenas de aguinaldos y servicio de empaque de regalos. La programación también se vincula con la conmemoración de los 141 años de la localidad de Chapinero.

4. Centro Comercial Santafé: parque mágico y pista de hielo

Suba | Calle 185 # 45-03

El Parque Mágico Santa Fe, el Expreso de Santa y una pista de hielo hacen parte de la oferta navideña del establecimiento. También se anuncian espectáculos itinerantes con bandas de soldados de juguete, personajes navideños, coros y el Carnaval del Dulce.

5. Nuestro Bogotá: un gran viaje navideño

Engativá | Avenida carrera 86 # 55A-75

La programación incluye piscina de pelotas, talleres para escribir cartas y experiencias para compartir en familia. La decoración y el alumbrado también hacen parte del recorrido.

6. Plaza de las Américas: novenas en la Plaza Corazón

Kennedy | Carrera 71D # 6-94 sur

En la Plaza Corazón se realizarán novenas de aguinaldos, con villancicos y oraciones tradicionales para quienes quieran participar de una de las actividades más representativas de la temporada.

7. Centro Mayor: Juguetópolis y El Reino de los Sueños

Antonio Nariño | Calle 38A sur # 34D-51

Hasta el 13 de diciembre de 2026, la Plaza de Eventos tendrá El Reino de los Sueños, una experiencia con escenarios de fantasía, personajes y espacios pensados para el público infantil y familiar.

8. Centro Comercial Andino: el Polo Norte en Bogotá

Chapinero | Carrera 11 # 82-71

La decoración navideña tendrá como protagonistas osos polares, copos de nieve, árboles iluminados y personajes de temporada. La propuesta convierte distintos espacios del centro comercial en un recorrido inspirado en el Polo Norte.

9. Diverplaza: una villa navideña en Engativá

Engativá | Transversal 99 # 70A-89, sector Álamos

El establecimiento se transformó en una villa navideña y anunció actividades para la Noche de Velitas, el próximo 7 de diciembre.

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10. Plaza Imperial: una experiencia inspirada en el Ártico

Suba | Avenida calle 145 # 103B-90

La experiencia Imperial Ártico tendrá siete estaciones interactivas y una propuesta de nieve real a -16 °C. El recorrido busca acercar a los visitantes a una ambientación inspirada en el Polo Norte.

11. Unicentro: el Destino de los Deseos

Usaquén | Carrera 15 # 124-30

El recorrido incluye el Árbol de la Luz, la Ventana al Infinito, el Hogar de Ensueño y el Faro de los Deseos. Entre las actividades anunciadas están un concierto navideño el 28 de noviembre, un musical para la Noche de Velitas y el inicio de las novenas.

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12. Hayuelos: postales que viajan

Fontibón | Calle 20 # 82-52

La programación contempla música en vivo, talleres familiares, clases de baile y actividades de la Escuela Canina. También habrá espacios para fotografías con Papá Noel y la posibilidad de convertirlas en postales.

13. Portal 80: la Casita de Santa

Engativá | Transversal 100A # 80A-20

La oferta incluye exposiciones, coros para la Noche de Velitas, novenas, una eucaristía de Navidad y presentaciones de la Big Band San Fernando.

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14. Titán Plaza: actividades hasta enero

Engativá | Avenida Boyacá # 80-94

La programación se extenderá hasta el 11 de enero de 2027. Incluye eucaristías, novenas y espectáculos musicales navideños. Para el 11 de diciembre está anunciada una celebración del aniversario de Nuestra Señora de Guadalupe.

Antes de salir, consulte la programación

Estos planes son organizados directamente por los centros comerciales y no hacen parte de la Agenda Cultural oficial de Bogotá. La disponibilidad, los horarios, los precios y las condiciones de ingreso pueden variar según cada experiencia. Se recomienda consultar los canales oficiales de cada establecimiento antes de desplazarse.

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