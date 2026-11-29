De acuerdo con la propuesta, el 77,9 % del presupuesto, equivalente…

En medio de críticas y nuevas proposiciones transcurrió el primer debate por el presupuesto del otro año para la capital. La Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá inició el primer debate del Proyecto de Acuerdo 964 de 2026, con el que la Administración distrital busca aprobar un presupuesto de COP 42,65 billones para 2027. La cifra representa un incremento del 4,2 % frente a los recursos destinados para 2026.

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Así fue el primer debate del presupuesto de COP 42,6 billones para el 2027

De acuerdo con la propuesta, el 77,9 % del presupuesto, equivalente a COP 33,22 billones, se destinaría a inversión; el 13,3 % (COP5,67 billones) al funcionamiento de las entidades y el 8,8 % restante (COP 3,76 billones) al servicio de la deuda.

Propuestas de ajustes

Durante la presentación de las ponencias positivas con modificaciones, los concejales Samir Abisambra, Juan Manuel Díaz y Julián Uscátegui expusieron algunos de los principales ajustes que proponen para la distribución de los recursos.

Uno de los puntos señalados fue la financiación de la infraestructura educativa. Aunque el sector tendría más de COP 5 billones para cubrir los gastos de docentes y personal de los colegios, los ponentes advirtieron que la asignación para infraestructura y dotación escolar pasaría de COP 287.000 millones a COP 143.000 millones.

En seguridad, señalaron que los recursos destinados al pie de fuerza policial aumentarían un 65 %, mientras que las capacidades operativas de vigilancia registrarían una reducción del 16 %. En este punto, las ponencias incluyeron una propuesta de adición superior a COP 15.000 millones para fortalecer este componente.

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Los concejales también plantearon modificaciones por más de COP 50.000 millones para distintas entidades distritales. Entre ellas se encuentran recursos adicionales para la Unidad de Mantenimiento Vial, destinados a la conservación de vías y ciclorrutas; la UAESP, para intervenir puntos críticos de residuos y mejorar el seguimiento al servicio de aseo, y el IDRD, para ampliar programas deportivos y adecuar parques.

Fortalecer los secotres sociales

En materia social, las propuestas incluyen fortalecer la Caja de la Vivienda Popular, el IDIPRON y la Secretaría de la Mujer, particularmente en programas como las Manzanas del Cuidado, las Casas Refugio y la Línea Púrpura. También se plantearon recursos para ampliar las iniciativas de formación musical de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y los programas artísticos de Idartes.

La discusión también contempla el fortalecimiento de la Contraloría de Bogotá y la Personería Distrital. Esta última atendió durante 2025 más de 137.815 requerimientos relacionados con derechos de petición, proposiciones del Concejo y servicios de orientación ciudadana.

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Tras la presentación de las ponencias, la sesión de la Comisión de Hacienda fue suspendida. El Proyecto de Acuerdo 964 de 2026 continuará su trámite en una próxima jornada, cuando los concejales deberán discutir las modificaciones y definir la aprobación del presupuesto distrital para 2027.

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