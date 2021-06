Policía de Tránsito intensificará los controles debido a la reapertura económica en Bogotá

El Distrito informó que, ante la reactivación de la ciudad, se incrementarán los operativos para verificar que los conductores no transiten bajo los efectos del alcohol o excedan los límites de velocidad. Durante este fin de semana la Policía ha impuesto 1.797 comparendos a nivel nacional.

Desde el pasado lunes, la capital inició con la reapertura económica, la cual levantó la mayoría de las restricciones que regían debido al tercer pico de la pandemia. Por tanto, para este puente festivo se espera una gran actividad en las vías de entrada y salida de la ciudad, por lo que se anunció que se intensificarán los controles por parte de la Policía de Tránsito.

LEA: Dos firmas siguen en competencia por construir la ALO SUR

Por ello, según informó la Secretaría de Movilidad, los ciudadanos podrán ver en horas de la noche mayores puestos de control para verificar el estado de los conductores y sus vehículos y así evitar accidentes.

Durante la reactivación económica en la ciudad, intensificaremos los puestos nocturnos junto con @TransitoBta para hacer control de embriaguez y exceso de velocidad a los conductores y así evitar los siniestros viales. pic.twitter.com/niIfh8zFz5 — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) June 13, 2021

De hecho, durante lo corrido de este sábado y domingo del puente festivo del “Sagrado Corazón” en Bogotá, la Policía de Tránsito ha realizado 583 pruebas de embriaguez, sancionando a tres conductores que salieron con grado positivo de alcohol y que iban manejando en este estado.

Por su parte, la Dirección de Tránsito de la Policía ha impuesto a nivel nacional 1.797 comparendos a conductores por infringir las normas de tránsito, teniendo como principal razón: No portar la licencia de conducción, no estar al día con la Revisión técnico-mecánica, no cumplir con el Seguro Obligatorio y adelantar en zona prohibida.

Finalmente, la Secretaria Distrital de Movilidad hizo un llamado a la ciudadanía para no estacionar en sitios prohibidos, reducir la velocidad y respetar las normas de tránsito.