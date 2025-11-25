¡Prepárense! Este miércoles descubra el arte y la cultura del Bronx: conozca más

El BDC queda ubicado en la calle 10 con carrera 15, centro de Bogotá. Foto: Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Este miércoles, 26 de noviembre, de 11:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., el Distrito llevará a cabo el evento “Bogotá Presenta al Bronx Distrito Creativo (BDC)”, en la Milla (Calle 10 #14-15), un recorrido abierto al público para conocer las raíces de este espacio, el cual, según indicaron, se consolida como la nueva Casa de las Industrias Culturales y Creativas de la ciudad. Será con entrada libre y para mayores de 18 años

¿Cómo será?

Según informó el Distrito, los participantes disfrutarán de diferentes actividades que girarán en torno al arte, memoria, moda, fotografía, emprendimientos, sonidos urbanos y prácticas comunitarias, las cuales estarán distribuidas en ocho experiencias diseñadas para revelar la vocación cultural del espacio. Además de varios espacios de conversación con invitados.

“El Bronx Distrito Creativo es la mayor apuesta de renovación patrimonial, arquitectónica, urbana y social de la última década: más de 34.000 metros cuadrados de intervención que transforman un territorio donde habitaron prácticas contrarias a la sana convivencia, los derechos ciudadanos y la vida en paz”, indicó Blanca Sánchez, directora de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) y del Bronx Distrito Creativo.

En el recorrido también mostrarán todo lo relacionado con la renovación urbana del sector y los avances de espacio urbano y creativo.

La Milla:

Una de las presentaciones más importantes, ya que será el nuevo escenario cultural del BDC, con capacidad para 4.000 personas. Un espacio pensado para una programación de charlas, conciertos, espectáculos circenses, danza, y más espacios dedicados al arte. Además, quienes asistan, podrán hacer parte de talleres, como: Sembrando el Bronx, Tejiendo Memorias y Cre-activando Territorios.

