La probabilidad de que llegara la variante Delta a Bogotá se había alertado hace unas semanas y luego de investigaciones realizadas por la Secretaría de Salud, se confirmó que ya está circulando en la capital, al confirmar el contagio de cuatro personas.

EN CONTEXTO: Confirman presencia de la variante Delta en Bogotá

“Dentro de los elementos de análisis genómico está, no solo el rastreo con pruebas PCR, sino la generación de secuenciaciones genómicas, que nos permiten diferenciar las modalidades del virus que tienen presencia en la ciudad”, dijo el secretario de Salud, Alejandro Gómez, quien explicó que la prueba se hizo a casi 300 personas contagiadas, entre las que encontraron cuatros casos aislados del Delta, en personas entre los 32 y 41 años.

No obstante, es importante resaltar que de las cuatro personas contagiadas, tres ya estaban vacunadas y, aunque presentaron síntomas, ninguno requirió atención hospitalaria. Esto, demuestra que, más allá del pánico que se pueda generar por la llegada de una nueva cepa a la ciudad, el autocuidado y atender el llamado a la vacunación es vital para salvar vidas, pues, si bien desde el principio se ha hablado de que la vacuna no es garantía de no contagiarse, sí lo es para prevenir que se presenten graves complicaciones médicas.

“Lo que podemos hacer como ciudad es continuar el proceso de vacunación, tener las dosis completas de los mayores de 50 años que nos están faltando y mantener las medidas de autocuidado, uso correcto del tapabocas, distanciamiento físico, lavado de manos y estar siempre en espacio tan aireados como sea posible”, dijo el secretario de Salud.

En conclusión, lo que implica que la variante Delta del COVID-19 ya esté en Bogotá, es mayor responsabilidad y autocuidado por parte de los bogotanos, tanto en las medidas de bioseguridad como en atender el llamado a la vacunación, la cual ya es posible para todas las personas mayores de 25 años en Bogotá.

Por ahora, en la capital se reportan 24.044 casos activos de COVID-19, mientras que la ocupación de las unidades de cuidados intensivos (UCI) es del 65,4% para camas Covid y de 68,3% en general. De igual forma, se han aplicado 5.137.132 dosis de las 6.118.290 entregadas por el Gobierno Nacional, lo que genera un avance del 52% en personas con la primera dosis y del 41,7% con el esquema completo, teniendo en cuenta que se necesita tener a 5.483.917 personas vacunadas con ambas dosis para generar la llamada inmunidad de rebaño.