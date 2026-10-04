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Procuraduría confirmó sanción contra exdocente del Distrito por falsedad en títulos

El caso se remonta al 2023 y, en segunda instancia, el Ministerio Público estableció su responsabilidad.

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Redacción Bogotá
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La reforma del Ministerio Público se pactó en 2021. / Colprensa
Sede de la Procuraduría General de la Nación.
Foto: Sergio Acero - Sergio Acero

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La Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción de destitución e inhabilidad general por diez años impuesta al exdocente de un colegio público de Bogotá, Makiey Guerrero Franco.

De acuerdo con el Ministerio Público, Guerrero presentó documentación con información que no correspondía a la realidad para acreditar un título de especialización, durante el proceso de vinculación como docente provisional en la Secretaría de Educación.

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En fallo de segunda instancia, la delegada Disciplinaria de Juzgamiento 1 estableció que el docente registró en el aplicativo institucional la calidad de profesional con especialización, lo que le permitió ser nombrado en una institución educativa desde el 14 hasta el 31 de agosto de 2023. Sin embargo, la universidad que aparecía concediendo el título certificó que el docente no registraba historial académico y no fue estudiante en alguno de sus programas.

Por esos hechos, el órgano de control calificó la conducta cometida por Guerrero Franco como una falta gravísima cometida a título de dolo.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

bogotaEE bogota@elespectador.com
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