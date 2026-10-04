Procuraduría confirmó sanción contra exdocente del Distrito por falsedad en títulos

Sede de la Procuraduría General de la Nación. Foto: Sergio Acero - Sergio Acero

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La Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción de destitución e inhabilidad general por diez años impuesta al exdocente de un colegio público de Bogotá, Makiey Guerrero Franco.

De acuerdo con el Ministerio Público, Guerrero presentó documentación con información que no correspondía a la realidad para acreditar un título de especialización, durante el proceso de vinculación como docente provisional en la Secretaría de Educación.

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