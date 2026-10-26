• 7:30 a. m. – Plantón: “Por los recortes presupuestales”

La Secretaría de Gobierno confirmó un nuevo cronograma de marchas programadas para la semana del 26 al 31 de octubre. Las localidades de Chapinero, Santa Fe, Teusaquillo y San Cristóbal concentrarán varias de las actividades programadas. Entre los principales puntos de encuentro se encuentran el SENA, Integración Social y Universidad Distrital.

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Programe su agenda: estas son las protestas para esta semana del 26 al 31 de octubre

Lugar: Dirección General del SENA, calle 57 con carrera Octava. Localidad de Chapinero.

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• 8:00 a. m. – “Plantón por las rutas Fundación Balcanes”

Lugar: Secretaría Distrital de Integración Social, carrera 7 con calle 32. Localidad de Santa Fe.

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• 9:30 a. m. – Marcha de la Universidad Distrital

Lugar: Universidad Distrital, sede Macarena. Localidad de Santa Fe.

• 10:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: “Clase a la Calle: ¡Se buscan! Los objetos censurados del Museo Nacional”

Lugar: Museo Nacional. Localidad de Santa Fe.

Miércoles 28 de octubre

10:00 a. m. – “Marcha pacífica por las personas desaparecidas”

Lugar: Monumento a Jaime Garzón, avenida La Esperanza con carrera 40. Localidad de Teusaquillo.

Sábado 31 de octubre

4:30 p. m. – Evento cultural con reivindicaciones: “Jolgorio Popular, versión 21”

Lugar: Carrera 4 Este con calle 37B Sur. Localidad de San Cristóbal.

La Secretaría de Gobierno recomendó a quienes transiten por los sectores donde se desarrollarán las actividades programadas consultar previamente las condiciones de movilidad y estar atentos a posibles cambios en los recorridos y horarios.

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