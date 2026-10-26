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Programe su agenda: estas son las protestas para esta semana del 26 al 31 de octubre

Bogotá se prepara para una nueva jornada de movilizaciones.

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Redacción Bogotá
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Disturbios entre estudiantes y el Esmad, rechazando el ingreso de la Policía a la Universidad de Antioquia (UDEA).
Universidad Distrital sede Chapinero.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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La Secretaría de Gobierno confirmó un nuevo cronograma de marchas programadas para la semana del 26 al 31 de octubre. Las localidades de Chapinero, Santa Fe, Teusaquillo y San Cristóbal concentrarán varias de las actividades programadas. Entre los principales puntos de encuentro se encuentran el SENA, Integración Social y Universidad Distrital.

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Lunes 26 de octubre

• 7:30 a. m. – Plantón: “Por los recortes presupuestales”

Lugar: Dirección General del SENA, calle 57 con carrera Octava. Localidad de Chapinero.

• 8:00 a. m. – “Plantón por las rutas Fundación Balcanes”

Lugar: Secretaría Distrital de Integración Social, carrera 7 con calle 32. Localidad de Santa Fe.

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• 9:30 a. m. – Marcha de la Universidad Distrital

Lugar: Universidad Distrital, sede Macarena. Localidad de Santa Fe.

• 10:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: “Clase a la Calle: ¡Se buscan! Los objetos censurados del Museo Nacional”

Lugar: Museo Nacional. Localidad de Santa Fe.

Miércoles 28 de octubre

  • 10:00 a. m. – “Marcha pacífica por las personas desaparecidas”

Lugar: Monumento a Jaime Garzón, avenida La Esperanza con carrera 40. Localidad de Teusaquillo.

Sábado 31 de octubre

  • 4:30 p. m. – Evento cultural con reivindicaciones: “Jolgorio Popular, versión 21”

Lugar: Carrera 4 Este con calle 37B Sur. Localidad de San Cristóbal.

La Secretaría de Gobierno recomendó a quienes transiten por los sectores donde se desarrollarán las actividades programadas consultar previamente las condiciones de movilidad y estar atentos a posibles cambios en los recorridos y horarios.

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Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

bogotaEE bogota@elespectador.com
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