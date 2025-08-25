Esta será la programación de marchas esta semana en Bogotá

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Nuevamente, esta semana, del 25 al 31 de agosto, la ciudad será escenario de algunas movilizaciones convocadas por algunas organizaciones sociales y comunitarias. Ante esto es importante conocer la programación de estas, con el objetivo de evitar contratiempos en la movilidad.
Lea más: Autoridades intervienen quema a cielo abierto en zona rural de Suba
Como lo dieron a conocer, el Distrito hará acompañamiento en las jornadas, junto a los equipos de Gestoras y Gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos.
🟡🔴 #DebesSaber ➡️ Manifestaciones en Bogotá: agenda y recomendaciones del 25 al 31 de agosto de 2025.— Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) August 25, 2025
📲 https://t.co/6QMogBtmZl pic.twitter.com/PMgoTyn3su
Lo anterior, para garantizar el derecho a la protesta pacífica, promover el diálogo ciudadano y fomentar la convivencia en el espacio público.
Más noticias: Vive Claro responde denuncias por exceso de ruido en concierto de Green Day
¿Cómo será la agenda?
Martes 26 de agosto
- 11:00 a. m. – Plantón: El gran girasol sonriente. En la Universidad Pedagógica Nacional (Chapinero).
- Horario por confirmar - Marcha: Paro nacional Sindesena.
Jueves 28 de agosto
- 8:00 a. m. – Plantón: Actividad sensibilización sobre animales explotados en la industria alimentaria.
- Lugar: Avenida Calle 116 con Carrera Séptima, (Usaquén).
- Convoca: Sinergia Animal.
Viernes 29 de agosto
- 8:30 a. m. – Marcha: Por la justicia socioambiental en la Plazoleta Universidad del Rosario. Convoca: IDEC Fe y Alegría Bogotá Xuacha Tolima.
- 8:30 a. m. – Marcha: ¡La búsqueda no se detiene, ni el miedo ni el silencio nos hará callar! En la Plazoleta Universidad del Rosario. Convoca: Corporación para la Educación, los Derechos Humanos y la Equidad de Género.
Le puede interesar: “Pedimos profundizar en la tesis de secuestro”, abogados de la familia de Valeria
Sábado 30 de agosto
- 8:30 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Clamor por los jóvenes y niños con reivindicaciones. En la Plaza de Bolívar.
- 4:00 p. m. – Caravana: Rodada por Palestina en la Plaza de Bolívar. Convoca: BOSATE la Bici, Al mejor estilo sólidos, Curvas en Bici, CONCIENBICIATE y Gonorueda.
- Horario por confirmar - Marcha: Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. En el Centro Memoria, Paz y Reconciliación. Convoca: Red de Buscadoras de Bogotá.
Domingo 31 de agosto
- 8:00 a. m. – Caravana: Rodada 10mo Fiestón Lesbiarte. En el Parque los Hippies. Convoca: Secretaria de la Mujer.
Algunas recomendaciones:
- Consulte la información actualizada en los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno y autoridades de tránsito.
- Planifique sus desplazamientos teniendo en cuenta posibles desvíos o cierres viales.
- Si participa en alguna movilización, hágalo de forma pacífica, respetuosa y sin afectar los derechos de otras personas.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.