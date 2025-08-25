No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Bogotá

Esta será la programación de marchas esta semana en Bogotá

La Secretaría Distrital de Gobierno acompañará las jornadas y recomiendan planear la movilidad en la ciudad para estos días.

Redacción Bogotá
26 de agosto de 2025 - 01:56 a. m.
Nuevamente, esta semana, del 25 al 31 de agosto, la ciudad será escenario de algunas movilizaciones convocadas por algunas organizaciones sociales y comunitarias. Ante esto es importante conocer la programación de estas, con el objetivo de evitar contratiempos en la movilidad.

Como lo dieron a conocer, el Distrito hará acompañamiento en las jornadas, junto a los equipos de Gestoras y Gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos.

Lo anterior, para garantizar el derecho a la protesta pacífica, promover el diálogo ciudadano y fomentar la convivencia en el espacio público.

¿Cómo será la agenda?

Martes 26 de agosto

  •  11:00 a. m. – Plantón: El gran girasol sonriente. En la Universidad Pedagógica Nacional (Chapinero).
  • Horario por confirmar - Marcha: Paro nacional Sindesena.

Jueves 28 de agosto

  • 8:00 a. m. – Plantón: Actividad sensibilización sobre animales explotados en la industria alimentaria.
  • Lugar: Avenida Calle 116 con Carrera Séptima, (Usaquén).
  • Convoca: Sinergia Animal.

Viernes 29 de agosto

  •  8:30 a. m. – Marcha: Por la justicia socioambiental en la Plazoleta Universidad del Rosario. Convoca: IDEC Fe y Alegría Bogotá Xuacha Tolima.
  • 8:30 a. m. – Marcha: ¡La búsqueda no se detiene, ni el miedo ni el silencio nos hará callar! En la Plazoleta Universidad del Rosario. Convoca: Corporación para la Educación, los Derechos Humanos y la Equidad de Género.

Sábado 30 de agosto

  • 8:30 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Clamor por los jóvenes y niños con reivindicaciones. En la Plaza de Bolívar.
  • 4:00 p. m. – Caravana: Rodada por Palestina en la Plaza de Bolívar. Convoca: BOSATE la Bici, Al mejor estilo sólidos, Curvas en Bici, CONCIENBICIATE y Gonorueda.
  • Horario por confirmar - Marcha: Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. En el Centro Memoria, Paz y Reconciliación. Convoca: Red de Buscadoras de Bogotá.

Domingo 31 de agosto

  • 8:00 a. m. – Caravana: Rodada 10mo Fiestón Lesbiarte. En el Parque los Hippies. Convoca: Secretaria de la Mujer.

Algunas recomendaciones:

  • Consulte la información actualizada en los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno y autoridades de tránsito.
  • Planifique sus desplazamientos teniendo en cuenta posibles desvíos o cierres viales.
  • Si participa en alguna movilización, hágalo de forma pacífica, respetuosa y sin afectar los derechos de otras personas.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

