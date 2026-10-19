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Prográmese: más de 8 marchas están convocadas para esta semana del 19 al 23 de octubre

Bogotá se prepara para una nueva jornada de movilización que incluye más plantones frente al Museo Nacional. Esta es la programación.

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Redacción Bogotá
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AME7059. BOGOTÁ (COLOMBIA), 17/10/2026.- Personas se manifiestan este sábado contra el retiro de al menos 30 afiches, fotografías y objetos de tres salas del Museo Nacional, relacionados con la historia de los movimientos feministas y LGBTI, las víctimas de la violencia política y el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega
AME7059. BOGOTÁ (COLOMBIA), 17/10/2026.- Personas se manifiestan este sábado contra el retiro de al menos 30 afiches, fotografías y objetos de tres salas del Museo Nacional, relacionados con la historia de los movimientos feministas y LGBTI, las víctimas de la violencia política y el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega
Foto: EFE - Carlos Ortega

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Bogotá vivió una intensa jornada de protestas este fin de semana y continuará a partir de este lunes. Así lo informó la Secretaría de Gobierno en un nuevo cronograma de marchas programadas para la semana del 19 al 24 de octubre.

Lea más: Temblores ONG denunció heridos tras intervención de fuerza pública en el Museo Nacional

Las localidades de Santa Fe, La Candelaria, Teusaquillo y Chapinero concentrarán varias de las actividades programadas. Entre los principales puntos de encuentro se encuentran el Museo Nacional, la Plaza de Bolívar, la Embajada de Estados Unidos y el Parque de los Hippies.

Lunes 19 de octubre

• Evento cultural con reivindicaciones: “Clase a la Calle: ¡Se buscan! Los objetos censurados del Museo Nacional”
Hora: 10:00 a. m.
Lugar: Museo Nacional. Localidad de Santa Fe.

• “Plantón no a la censura”
Hora: 11:00 a. m.
Lugar: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Localidad de Santa Fe.

Le puede interesar

• Plantón: “Jornada por la paz”
Hora: Por confirmar.
Lugar: Plaza de Bolívar. Localidad de La Candelaria.

• Marcha: “Jornada y marcha continental contra el fracking”
Hora: Por confirmar.
Lugar: Embajada de Estados Unidos. Localidad de Teusaquillo.

Martes 20 de octubre

• Evento cultural con reivindicaciones: “Clase a la Calle: ¡Se buscan! Los objetos censurados del Museo Nacional”
Hora: 10:00 a. m.
Lugar: Museo Nacional. Localidad de Santa Fe.

Miércoles 21 de octubre

• Evento cultural con reivindicaciones: “Clase a la Calle: ¡Se buscan! Los objetos censurados del Museo Nacional”
Hora: 10:00 a. m.
Lugar: Museo Nacional. Localidad de Santa Fe.

Jueves 22 de octubre

• Evento cultural con reivindicaciones: “Clase a la Calle: ¡Se buscan! Los objetos censurados del Museo Nacional”
Hora: 10:00 a. m.
Lugar: Museo Nacional. Localidad de Santa Fe.

Viernes 23 de octubre

• Evento cultural con reivindicaciones: “Clase a la Calle: ¡Se buscan! Los objetos censurados del Museo Nacional”
Hora: 10:00 a. m.
Lugar: Museo Nacional. Localidad de Santa Fe.

Sábado 24 de octubre

• Evento cultural con reivindicaciones: “Clase a la Calle: ¡Se buscan! Los objetos censurados del Museo Nacional”
Hora: 10:00 a. m.
Lugar: Museo Nacional. Localidad de Santa Fe.

• Evento cultural con reivindicaciones: “Sembrando memoria”
Hora: 11:00 a. m.
Lugar: Parque de los Hippies. Localidad de Chapinero.

• Evento cultural con reivindicaciones: “Cumbre Nacional Popular”
Hora y lugar: por confirmar.

Domingo 25 de octubre

• Marcha: “Del arte a la calle ni un paso atrás”
Hora: 12:00 p. m.
Punto de encuentro: Museo Nacional. Localidad de Santa Fe.
Destino anunciado: Iglesia G12.

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La Secretaría de Gobierno recomendó a quienes transiten por los sectores donde se desarrollarán las actividades programadas consultar previamente las condiciones de movilidad y estar atentos a posibles cambios en los recorridos y horarios.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador/.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

bogotaEE bogota@elespectador.com
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