Prográmese: más de 8 marchas están convocadas para esta semana del 19 al 23 de octubre

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Bogotá vivió una intensa jornada de protestas este fin de semana y continuará a partir de este lunes. Así lo informó la Secretaría de Gobierno en un nuevo cronograma de marchas programadas para la semana del 19 al 24 de octubre.
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Las localidades de Santa Fe, La Candelaria, Teusaquillo y Chapinero concentrarán varias de las actividades programadas. Entre los principales puntos de encuentro se encuentran el Museo Nacional, la Plaza de Bolívar, la Embajada de Estados Unidos y el Parque de los Hippies.
Lunes 19 de octubre
• Evento cultural con reivindicaciones: “Clase a la Calle: ¡Se buscan! Los objetos censurados del Museo Nacional”
Hora: 10:00 a. m.
Lugar: Museo Nacional. Localidad de Santa Fe.
• “Plantón no a la censura”
Hora: 11:00 a. m.
Lugar: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Localidad de Santa Fe.
• Plantón: “Jornada por la paz”
Hora: Por confirmar.
Lugar: Plaza de Bolívar. Localidad de La Candelaria.
• Marcha: “Jornada y marcha continental contra el fracking”
Hora: Por confirmar.
Lugar: Embajada de Estados Unidos. Localidad de Teusaquillo.
Martes 20 de octubre
• Evento cultural con reivindicaciones: “Clase a la Calle: ¡Se buscan! Los objetos censurados del Museo Nacional”
Hora: 10:00 a. m.
Lugar: Museo Nacional. Localidad de Santa Fe.
Miércoles 21 de octubre
• Evento cultural con reivindicaciones: “Clase a la Calle: ¡Se buscan! Los objetos censurados del Museo Nacional”
Hora: 10:00 a. m.
Lugar: Museo Nacional. Localidad de Santa Fe.
Jueves 22 de octubre
• Evento cultural con reivindicaciones: “Clase a la Calle: ¡Se buscan! Los objetos censurados del Museo Nacional”
Hora: 10:00 a. m.
Lugar: Museo Nacional. Localidad de Santa Fe.
Viernes 23 de octubre
• Evento cultural con reivindicaciones: “Clase a la Calle: ¡Se buscan! Los objetos censurados del Museo Nacional”
Hora: 10:00 a. m.
Lugar: Museo Nacional. Localidad de Santa Fe.
Sábado 24 de octubre
• Evento cultural con reivindicaciones: “Clase a la Calle: ¡Se buscan! Los objetos censurados del Museo Nacional”
Hora: 10:00 a. m.
Lugar: Museo Nacional. Localidad de Santa Fe.
• Evento cultural con reivindicaciones: “Sembrando memoria”
Hora: 11:00 a. m.
Lugar: Parque de los Hippies. Localidad de Chapinero.
• Evento cultural con reivindicaciones: “Cumbre Nacional Popular”
Hora y lugar: por confirmar.
Domingo 25 de octubre
• Marcha: “Del arte a la calle ni un paso atrás”
Hora: 12:00 p. m.
Punto de encuentro: Museo Nacional. Localidad de Santa Fe.
Destino anunciado: Iglesia G12.
La Secretaría de Gobierno recomendó a quienes transiten por los sectores donde se desarrollarán las actividades programadas consultar previamente las condiciones de movilidad y estar atentos a posibles cambios en los recorridos y horarios.
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