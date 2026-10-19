Las localidades de Santa Fe, La Candelaria, Teusaquillo y Chapinero concentrarán varias de las actividades programadas. Entre los principales puntos de encuentro se encuentran el Museo Nacional, la Plaza de Bolívar, la…

Lea más: Temblores ONG denunció heridos tras intervención de fuerza pública en el Museo Nacional

Bogotá vivió una intensa jornada de protestas este fin de semana y continuará a partir de este lunes. Así lo informó la Secretaría de Gobierno en un nuevo cronograma de marchas programadas para la semana del 19 al 24 de octubre.

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Prográmese: más de 8 marchas están convocadas para esta semana del 19 al 23 de octubre

Las localidades de Santa Fe, La Candelaria, Teusaquillo y Chapinero concentrarán varias de las actividades programadas. Entre los principales puntos de encuentro se encuentran el Museo Nacional, la Plaza de Bolívar, la Embajada de Estados Unidos y el Parque de los Hippies.

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Lunes 19 de octubre

• Evento cultural con reivindicaciones: “Clase a la Calle: ¡Se buscan! Los objetos censurados del Museo Nacional”

Hora: 10:00 a. m.

Lugar: Museo Nacional. Localidad de Santa Fe.

• “Plantón no a la censura”

Hora: 11:00 a. m.

Lugar: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Localidad de Santa Fe.

Le puede interesar

• Plantón: “Jornada por la paz”

Hora: Por confirmar.

Lugar: Plaza de Bolívar. Localidad de La Candelaria.

• Marcha: “Jornada y marcha continental contra el fracking”

Hora: Por confirmar.

Lugar: Embajada de Estados Unidos. Localidad de Teusaquillo.

Martes 20 de octubre

• Evento cultural con reivindicaciones: “Clase a la Calle: ¡Se buscan! Los objetos censurados del Museo Nacional”

Hora: 10:00 a. m.

Lugar: Museo Nacional. Localidad de Santa Fe.

Miércoles 21 de octubre

• Evento cultural con reivindicaciones: “Clase a la Calle: ¡Se buscan! Los objetos censurados del Museo Nacional”

Hora: 10:00 a. m.

Lugar: Museo Nacional. Localidad de Santa Fe.

Jueves 22 de octubre

• Evento cultural con reivindicaciones: “Clase a la Calle: ¡Se buscan! Los objetos censurados del Museo Nacional”

Hora: 10:00 a. m.

Lugar: Museo Nacional. Localidad de Santa Fe.

Viernes 23 de octubre

• Evento cultural con reivindicaciones: “Clase a la Calle: ¡Se buscan! Los objetos censurados del Museo Nacional”

Hora: 10:00 a. m.

Lugar: Museo Nacional. Localidad de Santa Fe.

Sábado 24 de octubre

• Evento cultural con reivindicaciones: “Clase a la Calle: ¡Se buscan! Los objetos censurados del Museo Nacional”

Hora: 10:00 a. m.

Lugar: Museo Nacional. Localidad de Santa Fe.

• Evento cultural con reivindicaciones: “Sembrando memoria”

Hora: 11:00 a. m.

Lugar: Parque de los Hippies. Localidad de Chapinero.

• Evento cultural con reivindicaciones: “Cumbre Nacional Popular”

Hora y lugar: por confirmar.

Domingo 25 de octubre

• Marcha: “Del arte a la calle ni un paso atrás”

Hora: 12:00 p. m.

Punto de encuentro: Museo Nacional. Localidad de Santa Fe.

Destino anunciado: Iglesia G12.

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La Secretaría de Gobierno recomendó a quienes transiten por los sectores donde se desarrollarán las actividades programadas consultar previamente las condiciones de movilidad y estar atentos a posibles cambios en los recorridos y horarios.

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