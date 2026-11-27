Por orden de la orden Constitucional, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA- desarrolló una mesa entre entidades del orden nacional y distrital y Organizaciones de Recicladores de Oficio de Bogotá (ORO) para recoger sus preocupaciones y planteamientos sobre el Nuevo Marco Tarifario de Aseo.

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Protección social y garantías de pago: la preocupación de los recicladores a la CRA

Las observaciones planteadas por las organizaciones abordaron principalmente cuatro líneas: el efecto de las toneladas reguladas sobre la remuneración; los costos asociados a la protección social de los recicladores de oficio; la garantía del pago individual y la articulación interinstitucional que se requiere para la verificación de las ORO en la ciudad de Bogotá, con el fin de garantizar que las acciones afirmativas incluidas en la Resolución CRA 1040 le lleguen a sus destinatarios naturales.

Las instituciones se comprometieron a continuar con las mesas de trabajo para evitar cualquier decisión que sea regresiva para las acciones afirmativas vigentes en Bogotá en favor de la población recicladora de oficio.

Los cambios que vienen para la población recicladora

En el nuevo marco tarifario de aseo están las organizaciones de recicladores. Como lo contamos en El Espectador, la nueva norma reconoce y remunera tarifariamente la “acción de recuperación” a quienes perciban menos de un salario mínimo.

Este costo se verá reflejado de manera explícita y cuantificada en la factura de aseo y tiene como objetivo, según la CRA, incentivar la separación en la fuente. No obstante, precisaron que este cobro puede evitarse si el usuario realiza una separación efectiva y entrega los materiales directamente a las ORO o a recicladores independientes.

A los reconocimientos económicos se suman nuevas obligaciones. La resolución fijó que las organizaciones tienen el deber de trasladar mensualmente a sus asociados un valor específico por cada tonelada aprovechada. Para el segmento de Bogotá, este valor se fijó en COP 137.173.

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En materia de protección social, las ORO tendrán la obligación de garantizar afiliación a salud y pensión en el régimen subsidiado a sus asociados (en Bogotá, a través de Capital Salud), así como el acceso a ARL. Este último aporte, según explicó el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, “no lo pagarán las organizaciones de recicladores, sino el usuario” dentro de la estructura de costos de aprovechamiento. La norma ordena dar prioridad en la protección a aquellos recicladores que cuenten con especial protección constitucional, como adultos mayores o personas con discapacidad.

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