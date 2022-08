Puente Aranda: Dadep y comunidad intervienen 7 mil metros cuadrados de espacio público. Foto: Dadep

Desde el Departamento Administrativo de Defensoría del Espacio Público -Dadep- se compartió que durante el pasado sábado 30 de julio se realizó una ‘Canalatón’ en cinco localidades de Bogotá, donde se intervinieron, limpiaron y recuperaron cerca de 30 mil metros cuadrados de espacio público que se entregan para el disfrute de los ciudadanos.

Lea también: Atención: en Soacha y 16 barrios de Bosa no habrá agua este 2 de agosto.

“Vamos a realizar más de 200 actividades de recuperación del espacio público en agosto, como limpiatones, llantatones, recuperación de humedales y el próximo 6 de agosto, invitamos a todos los bogotanos a participar en la gran Limpiatón por Bogotá, donde intervendremos los puntos más críticos de las 20 localidades de Bogotá”, afirmó Felipe Jiménez, secretario de Gobierno de Bogotá, hablando de la jornada desarrollada en el Parque La Asunción, de la localidad de Puente Aranda.

¿Que le vas a regalar a Bogotá este 6 de agosto ? Participa en la gran #LimpiatónPorBogotá y ayúdanos a recuperar los espacios públicos.



Con conciencia ciudadana transformamos y embellecemos nuestras calles, parques y canales para el disfrute de todos.#JuntosCuidamosBogotá pic.twitter.com/v2QzAIpkp5 — Felipe Jiménez Ángel 👍 (@felipeangell) July 30, 2022

Según el funcionario, estas actividades serán acompañadas por todas las entidades distritales, promoviendo la cultura de limpieza, embellecimiento de nuestras calles, parques y espacios públicos.

“Tenemos bastantes problemáticas en este parte, aquí la mayoría de gente ya no ha vuelto porque los dueños de mascotas no recogen sus desechos y porque el parque ha sido prácticamente abandonado. No podan, no limpian, se inunda cuando llueve y todo eso genera que no nos sintamos seguros en él. Para un futuro sería muy bonito que el parque fuera limpiecito, la gente viniera sin miedo, que los niños pudieran cruzar sin riesgos, porque este parque bien arreglado es hermoso”, manifestó Araceli Cuellar, habitante de la comunidad.

Los olores los asociamos a las emociones... como el olor a pintura reciente que nos llega desde los pasos peatonales del Parque La Asunción. Con nuestros Defensores y @PuenteAranda_, llenamos de color y hacemos de este entorno #UnLugarComoElHogar 🎨. pic.twitter.com/YEDwnrbJNc — Defensoría del Espacio Público (@DadepBogota) July 30, 2022

De acuerdo con la entidad, se adelantaron en los dos últimos meses, encuentros con más de 100 vecinos de la comunidad para identificar problemáticas y plantear soluciones.

Es por ello que en el Día del Espacio Público se logró la revitalización del parque, una bahía de parqueaderos y cuatro pasos peatonales, lo que -según la entidad- supone más de 7 mil metros cuadrados de espacio público.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.