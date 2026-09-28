Durante este periodo, la circulación de vehículos particulares, transporte público y carga se concentrará en el puente norte. Allí funcionarán cuatro carriles: dos en sentido occidente–oriente mediante contraflujo y otros dos en sentido oriente–occidente.

El cierre del puente de la avenida Primero de Mayo con avenida carrera 68 comenzó este lunes 28 de septiembre y se mantendrá durante aproximadamente dos meses. La medida afecta la estructura del costado sur, habilitada apenas el pasado 30 de marzo, y estará vigente las 24 horas.

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Puente de la Primero de Mayo con carrera 68 cerrará dos meses por obras del Metro

El cierre permitirá continuar la construcción de la nave central de la Estación 7 de la Línea 1 del Metro de Bogotá. La intersección permanecerá habilitada, aunque los conductores encontrarán una reducción del espacio disponible y modificaciones en la circulación.

¿Por qué cerraron el puente de la avenida Primero de Mayo?

La Secretaría Distrital de Movilidad autorizó el cierre total del puente sur para avanzar en los trabajos de la Estación 7, ubicada en la intersección de la avenida Primero de Mayo con la avenida carrera 68, entre las localidades de Kennedy y Puente Aranda.

En este punto, el concesionario instalará la estructura metálica de la plataforma y la cubierta de la estación. Además, realizará el ensamble e izaje de las pasarelas que conectarán los edificios de acceso con la nave central.

Las actividades también incluyen el montaje de vigas U y vigas cajón. Para desarrollar estas maniobras se ubicarán grúas de gran capacidad cerca del puente sur, cuyos brazos operarán sobre este corredor.

Los trabajos forman parte del Contrato EMB-163-2019 para la construcción de la Línea 1 del Metro. De acuerdo con el cronograma entregado por Movilidad, el cierre se extenderá durante cerca de dos meses y funcionará permanentemente.

¿Cómo funcionará el contraflujo en la avenida Primero de Mayo?

Los vehículos que circulen en sentido occidente–oriente por la avenida Primero de Mayo deberán utilizar los dos carriles habilitados en contraflujo sobre el puente norte.

Por su parte, quienes se movilicen en sentido oriente–occidente continuarán por los otros dos carriles disponibles en la misma estructura. De esta manera, el puente norte concentrará temporalmente los recorridos de ambos sentidos.

El Plan de Manejo de Tránsito se aplicará a vehículos particulares, automotores de carga y transporte público. La Secretaría de Movilidad no anunció rutas externas de desvío para quienes continúen por la avenida Primero de Mayo, pues el paso se mantendrá mediante el contraflujo.

La reducción de la capacidad vial puede aumentar los tiempos de recorrido, especialmente durante las horas de mayor demanda. Por esta razón, las autoridades pidieron atender la señalización y las indicaciones de los auxiliares de tránsito ubicados en la zona.

Recomendaciones para peatones, ciclistas y pasajeros

Los peatones deberán utilizar los andenes y senderos habilitados alrededor de la obra, mientras que los cruces tendrán que realizarse en las esquinas y puntos señalizados como seguros.

Asimismo, los ciclistas y conductores deberán reducir la velocidad y seguir las instrucciones del personal encargado del Plan de Manejo de Tránsito. Las autoridades también solicitaron evitar el ingreso a las zonas delimitadas para la operación de maquinaria.

Los usuarios del transporte público deberán realizar el ascenso y descenso únicamente en los paraderos establecidos. El comunicado no informa sobre traslados de paraderos o modificaciones específicas en las rutas que atraviesan la intersección.

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Las dudas sobre el desarrollo de las obras pueden ser atendidas en la oficina ubicada en la calle 26 Sur número 68I-12/18 o mediante el correo socialtramo3@metro1.com.co.

El puente sur había sido habilitado en marzo

El puente sur de la avenida Primero de Mayo con carrera 68 fue puesto en servicio el 30 de marzo de 2026, después de 20 meses de construcción. La estructura reemplazó parte del antiguo puente construido en 1978 y hace parte del nodo de movilidad diseñado para el Metro y la troncal de TransMilenio de la avenida 68.

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La nueva estructura tiene 446 metros de longitud, cuatro apoyos y un tramo central de 125 metros. Su punto más alto alcanza 9,85 metros y permite la circulación en sentido occidente–oriente.

Aunque el puente cuenta con tres carriles, inicialmente fueron habilitados dos. El Distrito explicó en marzo que el tercero permanecería pendiente mientras continuaban los trabajos de la Estación 7.

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Ahora, seis meses después de su apertura, toda la estructura quedará temporalmente fuera de servicio para permitir el montaje de los componentes de la estación. Entretanto, el tráfico será trasladado al puente norte, que funciona desde junio de 2024.

En este nodo, los vehículos circularán por los dos puentes, los trenes pasarán por el viaducto a unos 14 metros de altura y los buses de TransMilenio recorrerán la avenida carrera 68 debajo de las estructuras.

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