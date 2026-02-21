Recuerde: ante el sarampión, la vacunación es lo más importante

En niños pequeños y personas no vacunadas, el sarampión puede generar graves complicaciones.

En días recientes, el Distrito de Bogotá obtuvo resultados positivos para sarampión mediante técnica PCR en muestras tomadas a un hombre de 30 años, quien viajó de México a Colombia. El caso está a la espera de confirmación y notificación oficial por parte del Instituto Nacional de Salud, en cuyo Laboratorio Nacional de Referencia se están analizando las muestras y haciendo pruebas complementarias. La entidad indicó que la información final será comunicada a través de canales oficiales en los próximos días.

El sarampión, cabe recordar, es una enfermedad viral de alta transmisibilidad que se puede propagar a través del aire al toser, estornudar o incluso al respirar en espacios cerrados. En niños pequeños y personas no vacunadas, puede generar graves complicaciones.

Ante la reciente situación, el Ministerio de Salud recordó a la ciudadanía que el sarampión se puede prevenir mediante vacunación. Por esa razón se ofrecen, de manera gratuita en más de 3.000 puntos de vacunación a lo largo del país, la vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y paperas, y la vacuna bivalente (SR), que protege contra sarampión y rubéola.

La vacuna, apuntó el Minsalud, está indicada en:

- Niños y niñas entre 6 y 11 meses, quienes deben recibir la “dosis cero” y completar su esquema con dos dosis a los 12 y 18 meses si viajan a países con reporte de casos.

- Niños y niñas de 1 a 10 años: deben tener dos dosis de triple viral.

- Población de 6 a 16 años: debe recibir la dosis adicional SR si no la recibió durante la campaña de vacunación desarrollada en 2020 y 2021.

- Viajeros de 11 a 59 años sin antecedente vacunal verificable: deben recibir una dosis mínimo 15 días antes del viaje.

- Trabajadores de instituciones de salud: las IPS deben verificar el antecedente vacunal de todo su personal; quienes no cuenten con soporte físico o digital deben recibir la dosis adicional.

- Contactos de casos sospechosos de sarampión menores de 60 años o con antecedente vacunal incierto.

- Personas vinculadas a los sectores turismo, hotelero y de transporte aéreo, terrestre y marítimo.

Por su parte, la Secretaría de Salud de Bogotá hizo un llamado a que acudan a los puntos de vacunación habilitados el talento humano en salud (tanto asistencial como administrativo y logístico) menor de 59 años, que se desempeñe en de IPS públicas y privadas, servicios de ambulancias y equipos territoriales. También instó a personas que tengan previsto viajar a países con transmisión activa, así como a padres y cuidadores de niños y niñas con esquemas incompletos.

“La vacunación es la medida más efectiva para prevenir complicaciones y evitar la propagación del virus”, subrayó la Secretaría. “Bogotá mantiene vigilancia epidemiológica activa y respuesta sanitaria permanente para proteger la salud de la ciudadanía”. De acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre 2000 y 2023, la vacuna contra el sarampión evitó 6,2 millones de muertes en las Américas y, desde 1974, 93,7 millones en el mundo.

El Minsalud y el Instituto Nacional de Salud afirmaron que, en articulación con otros actores y en cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005), sus acciones de vigilancia en salud pública incluyen el monitoreo de coberturas, análisis y vacunación de personas sin antecedente vacunal. Respecto al caso detectado en Bogotá, las entidades informaron que se realizó un bloqueo vacunal, asegurando una dosis adicional de sarampión y rubeola a los contactos del sujeto en cuestión.

El panorama actual del sarampión

Como hemos contado en estas páginas, hace unos meses, el pasado 10 de noviembre, la OPS anunció que las Américas perdió su estatus como una región libre de transmisión endémica de sarampión. Una comisión de la organización determinó que la transmisión endémica del virus se ha restablecido sobre todo en Canadá, donde ha circulado por poco más de un año.

En 2025, la región notificó 14.891 casos confirmados de sarampión, incluyendo 29 defunciones, en 13 países, la mayoría reportados en Canadá, con un total de 5.436 casos y dos defunciones. Le siguieron México, con 6.428 casos y 24 defunciones, y Estados Unidos, con 2.242 casos y tres defunciones. En total, los casos en la región representaron un aumento de 32 veces respecto a los 466 casos registrados en 2024.

Durante una rueda de prensa, Jarbas Barbosa, director de la OPS, aseguró que “esta pérdida representa un retroceso, pero también es reversible. Mientras el sarampión no se elimine a nivel mundial, nuestra región seguirá enfrentando el riesgo de reintroducción y propagación del virus entre las poblaciones no vacunadas o con vacunación incompleta”, mencionó el brasileño”.

Barbosa concluyó que “más que lamentar la pérdida de un estatus regional, hacemos un llamado a todos los países para redoblar esfuerzos, fortalecer la vacunación, la vigilancia y la respuesta oportuna ante los casos sospechosos, llegando a todos los rincones de las Américas. Como región, hemos eliminado el sarampión dos veces. Podemos hacerlo una tercera vez”.

Más recientemente, en enero la Organización Mundial de la Salud (OMS) le quitó su estatus de “país libre sarampión” a España. En ese momento, el Ministerio de Sanidad de dicho país aseguró que recibió una notificación oficial del Comité Regional Europeo de Verificación para la Eliminación del Sarampión y la Rubéola (vinculado a la OMS), en el que se le informó que, tras analizar los datos epidemiológicos, concluyeron que el virus del sarampión circula en España. De acuerdo con medios locales, en 2025 se habían registrado cerca de 400 casos de personas infectadas, el doble de los que hubo en 2024.

Hasta el momento, Colombia se mantiene libre de la infección, pero con un mundial de fútbol a las puertas y la masiva movilización de personas que implica, científicos, médicos y la OMS han advertido que los próximos meses representan una ventana especialmente riesgosa para la reintroducción y la aparición de brotes importados.

