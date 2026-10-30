¿Qué pasa con las cámaras de Transmilenio? Denuncian fallas y entidad responde

La discusión comenzó después de que la cabildante divulgara una respuesta a un derecho de petición, en la que se reportan 449 cámaras desmontadas y otras 168 con fallas o funcionamiento parcial.

Una nueva controversia por la seguridad en Transmilenio surgió en Bogotá. La concejal Diana Diago denunció que el 36,6 % de las cámaras de vigilancia del sistema están fuera de servicio o presentan fallas. Sin embargo, la empresa rechazó ese cálculo y aseguró que el 90 % de los equipos actualmente instalados funciona.

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Para Diago, la situación resulta preocupante en medio de los problemas de seguridad del sistema, donde, según las cifras citadas por su despacho, durante 2026 se han registrado 9.498 hurtos a personas y 164 casos de lesiones personales.

No obstante, Transmilenio aclaró que los 449 dispositivos fueron retirados para permitir las obras de la Primera Línea del Metro en la troncal Caracas Centro y que no hacen parte de las cámaras actualmente instaladas.

¿Cuántas cámaras de Transmilenio funcionan realmente?

La diferencia entre ambas versiones está en la interpretación de las cifras. Mientras Diago sumó los equipos desmontados y aquellos con fallas para calcular el 36,6 %, Transmilenio explicó que se trata de dos grupos distintos. De las 1.688 cámaras instaladas, 1.520 están operativas y 168 presentan afectaciones técnicas, equivalentes aproximadamente al 90 % y al 10 %, respectivamente.

La empresa precisó que estas últimas no necesariamente están fuera de servicio, pues algunas presentan intermitencias que permiten mantener la visualización. Otras registran problemas de conectividad, cableado, energía o comunicaciones. “En consecuencia, el porcentaje del 36,6 % no es verdadero”, señaló la empresa.

En cuanto a las 449 cámaras desmontadas, la entidad indicó que permanecen almacenadas bajo su custodia y serán reinstaladas conforme avancen las obras del Metro y existan las condiciones técnicas necesarias. Sin embargo, todavía no hay una fecha definida para su regreso. “Las obras del Metro no deben ser excusa para dejar desprotegidos a los usuarios de TransMilenio. La Administración debe explicar qué medidas está tomando para recuperar esta infraestructura de videovigilancia”, cuestionó Diago.

La empresa respondió que los tiempos de reinstalación dependen de intervenciones de infraestructura que no están directamente a su cargo.

Cuestionamientos por el mantenimiento de las cámaras

Más allá de las cifras, la concejal también cuestionó los criterios utilizados para atender las fallas de videovigilancia. Según la respuesta al derecho de petición, Transmilenio programa las intervenciones de acuerdo con el orden de los reportes, las actividades previstas y las condiciones técnicas, sin un mecanismo específico que priorice las estaciones y portales con mayor incidencia delictiva.

“¿Cómo se definen las prioridades de mantenimiento si no existe un protocolo que tenga en cuenta dónde se presentan más delitos? Los datos deben orientar las decisiones de la Administración”, señaló la cabildante. Diago también advirtió que la entidad no ha realizado estudios estadísticos para establecer una relación entre las cámaras fuera de servicio y los hurtos registrados, ni tiene previsto desarrollar una investigación específica sobre el asunto. Estos cuestionamientos no fueron abordados directamente en el comunicado de la empresa.

Contrato de COP 517 millones comenzaría en noviembre

Otro de los puntos señalados por la concejal fue el contrato de mantenimiento adjudicado a Security Video Equipment S.A.S. por COP 517 millones, que al 23 de octubre todavía no contaba con acta de inicio. Frente a esto, Transmilenio explicó que el proceso continúa con los trámites habituales de contratación estatal, incluida la aprobación de las pólizas de seguro, y anunció que la firma del acta de inicio está programada para la primera semana de noviembre.

El contrato contempla el mantenimiento de las cámaras y la reinstalación de los equipos desmontados, aunque esta última dependerá del avance de las obras. Por ahora, Diago pidió al alcalde Carlos Fernando Galán y a TransMilenio recuperar los dispositivos afectados y establecer criterios de mantenimiento que tengan en cuenta los riesgos de seguridad.

Mientras la empresa sostiene que nueve de cada diez cámaras instaladas están operativas, quedan pendientes el inicio del nuevo contrato y un cronograma para reinstalar los 449 equipos retirados por las obras del Metro.

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