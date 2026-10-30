Universidad Nacional suspende clases tras graves desórdenes y agresiones en Bogotá

Según informó la Vicerrectoría de Sede, la jornada estuvo marcada por agresiones contra vigilantes y personal administrativo, el ingreso no autorizado de menores de edad y personas externas a la institución, así como la vulneración de las rejas de la portería de la calle 26.

La Universidad Nacional de Colombia suspendió las actividades académicas y administrativas presenciales de este viernes 30 de octubre en la Ciudad Universitaria de Bogotá, luego de una serie de incidentes que obligaron a desalojar el campus durante la tarde del jueves.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo.

Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo.

Las directivas también reportaron una alta concentración de personas en el Jardín de Freud y el edificio 205 de Sociología, donde varios eventos incumplieron las condiciones de los permisos otorgados.

Ante los riesgos para la seguridad de la comunidad universitaria, la institución ordenó evacuar las instalaciones y anunció medidas para verificar su estado antes de reanudar las actividades.

Agresiones y obstáculos a la atención médica

Uno de los episodios más graves ocurrió hacia las 4:42 p. m., cuando personas no identificadas intimidaron a la tripulación de una ambulancia de la División de Salud e impidieron que atendiera a un paciente reportado como lesionado.

“Este comportamiento no solo vulnera la integridad del personal de la tripulación, sino que no permitió la atención oportuna de un paciente reportado como lesionado”, señaló la Vicerrectoría.

La universidad rechazó lo ocurrido y recordó que el personal sanitario cuenta con protección especial. Por ahora, no se ha informado sobre la gravedad de las lesiones del paciente ni si posteriormente recibió atención.

Universidad Nacional cuestionó el denominado ‘Jueves de Freud’

Tras los incidentes, las directivas cuestionaron las actividades no autorizadas que se desarrollan en el campus, particularmente las relacionadas con el denominado ‘Jueves de Freud’.

“No es justificable el uso de las vías de hecho con el objeto de realizar actividades no autorizadas por las facultades o la Sede, como el ya conocido y problemático ‘Jueves de Freud’”, advirtió la institución.

La Vicerrectoría también rechazó comportamientos como saltar las rejas, impedir el cierre de las puertas y obstaculizar el trabajo de los funcionarios, al considerar que estas acciones ponen en riesgo la integridad de la comunidad universitaria.

¿Qué pasará con las clases este viernes 30 de octubre?

La Universidad Nacional confirmó que este viernes no habrá clases, actividades administrativas ni eventos presenciales en el campus de la Ciudad Universitaria.

Las actividades programadas deberán reprogramarse o desarrollarse de manera remota, según corresponda.

Durante la jornada, la institución revisará el estado de las instalaciones afectadas y las condiciones necesarias para restablecer el ingreso.

Publicidad

Por ahora, no se ha precisado cuándo se normalizará el acceso al campus. Las directivas informarán a estudiantes, docentes y trabajadores una vez se determine que existen condiciones para retomar las actividades presenciales.

Lea más: Kelly y Yuli: las dos víctimas más recientes de la violencia feminicida en menos de 24 horas

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador/.