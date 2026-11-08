La construcción de la Línea 2 del Metro de Bogotá entró en una nueva etapa con tres grupos empresariales precalificados para participar en la licitación. Detrás de las siglas aparecen compañías con presencia en obras ferroviarias, carreteras y grandes proyectos urbanos, pero también procesos de contratación que conviene diferenciar: una imputación fiscal en el caso de Mota-Engil, sanciones de primera instancia al concesionario de la Línea 1 —del que hace parte Xi’an— y una primera licitación de la Línea 2 que terminó desierta tras la salida…

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Quién es quién entre las empresas que buscan construir la Línea 2 del Metro

La construcción de la Línea 2 del Metro de Bogotá entró en una nueva etapa con tres grupos empresariales precalificados para participar en la licitación. Detrás de las siglas aparecen compañías con presencia en obras ferroviarias, carreteras y grandes proyectos urbanos, pero también procesos de contratación que conviene diferenciar: una imputación fiscal en el caso de Mota-Engil, sanciones de primera instancia al concesionario de la Línea 1 —del que hace parte Xi’an— y una primera licitación de la Línea 2 que terminó desierta tras la salida de Acciona.

La Empresa Metro de Bogotá confirmó que los tres grupos superaron la etapa de precalificación técnica, jurídica y financiera. El contrato incluirá diseño, construcción, financiación, operación y mantenimiento de la línea, cuyo trazado irá desde la calle 72 con carrera 10 hasta Fontanar del Río, en Suba. La adjudicación está prevista para el primer semestre de 2027.

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Mota-Engil y Spie: experiencia en Metro de Medellín y procesos en Lisboa

El primer grupo, APCA ML2 Bogotá, reúne a las filiales colombiana, africana y mexicana de Mota-Engil, además de la firma francesa Spie Batignolles Génie Civil. Entre sus especialistas figuran Alstom, GPO Colombia y la Companhia do Metropolitano de São Paulo.

Mota-Engil ya participa en Colombia en la Unión Temporal Metro de la 80, encargada de construir el corredor ferroviario de Medellín junto con CRRC Hong Kong. Ese contrato incluye tanto las obras civiles como el material rodante del proyecto.

Por su parte, Spie Batignolles trabaja en ingeniería civil y obras subterráneas. Mota-Engil y Spie también han coincidido en procesos para expansiones del Metro de Lisboa, entre ellos licitaciones para las líneas Roja y Violeta.

No obstante, En Colombia, Mota-Engil tuvo un antecedente distinto al Metro, pues en 2024 fue vinculada mediante imputación a un proceso de responsabilidad fiscal de la Contraloría relacionado con contratos de infraestructura educativa del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE).

Xi’an, el grupo con vínculo indirecto con la Línea 1 del Metro

El segundo participante, APCA Metro Capital L2, está integrado por Xi’an Rail Transportation Group y Xi’an Metro Colombia. En su propuesta aparecen como especialistas CASCO Signal, Beijing Urban Construction Design & Development Group y CRRC Changchun Colombia Railway Vehicles.

Xi’an tiene una relación previa con el sistema metro de Bogotá porque hace parte de Metro Línea 1 S.A.S., el concesionario de la primera línea junto con China Harbour Engineering Company (CHEC). En el consorcio adjudicatario de 2019, CHEC tenía el 85 % y Xi’an el 15 %.

Ese antecedente también obliga a precisar un punto. En 2026, la Empresa Metro impuso una multa de primera instancia de COP 358,4 millones a Metro Línea 1 S.A.S. por retrasos en la terminación de la estación 3, en Ciudad Kennedy. La decisión fue contra el concesionario de la Línea 1, no contra Xi’an de manera individual ni contra el grupo que busca la Línea 2.

Además, un informe de interventoría conocido en junio reportó 13 procesos administrativos sancionatorios relacionados con el contrato de la Línea 1. Tres ya habían terminado mediante resolución y diez continuaban en trámite en ese momento. Las actuaciones estaban vinculadas con aspectos de seguridad, frentes de obra y cronogramas, según la información divulgada entonces.

Sacyr y CAF regresan tras la licitación que quedó desierta

El tercer grupo, APCA Bogotá Metro Capital, está conformado por Sacyr Concesiones Colombia Participadas II, con el 70 %, y CAF Investment Projects, con el 30 %. Entre sus especialistas aparecen la Companhia do Metropolitano de São Paulo, Sener, Siemens y Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF).

Sacyr tiene presencia en Colombia desde 2012 y ha participado principalmente en concesiones viales, entre ellas los corredores Rumichaca-Pasto, Puerta de Hierro, Mar 1 y Cúcuta-Pamplona, además del puente Pumarejo. CAF Investment Projects, en cambio, está vinculada al grupo fabricante ferroviario CAF y no debe confundirse con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, que usa las mismas siglas.

Este grupo tiene un antecedente directo en la Línea 2. En enero de 2026, la primera licitación fue declarada desierta porque no se presentó ninguna oferta. La alianza que entonces incluía a Sacyr, CAF Investment y Acciona no alcanzó a reorganizarse después de que Acciona se retirara del proceso. Ese hecho no fue una sanción contractual, sino el cierre sin proponentes de la convocatoria anterior.

¿Qué sigue para la Línea 2 del Metro?

La precalificación no entrega todavía el contrato a ninguno de los grupos. Ahora, los tres deberán presentar sus propuestas en la licitación definitiva, mientras la Empresa Metro avanza en las validaciones requeridas por la banca multilateral que respalda el proyecto.

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La Línea 2 tendrá diez estaciones subterráneas y una elevada que se conectará con la Línea 1 y con cinco troncales de TransMilenio. El Distrito proyecta que el recorrido completo pueda hacerse en cerca de 20 minutos.

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