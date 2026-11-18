Lida Acosta, Ignacio Bohórquez y Estefanía Molina no pueden ocultar su preocupación. Mientras hablan de las pérdidas millonarias en sus locales, la voz se les entrecorta y aparece el llanto. Y cómo no. Sus negocios se vieron afectados con el incendio que se registró en la madrugada del pasado lunes en el centro comercial Gran San. Las llamas hicieron cenizas años de esfuerzo, justo en la antesala a la época comercial más importante del año: Navidad.



Tras la conflagración, Lida llegó a las 9:00 a. m. de este martes a su local Cuatro Punto Cinco, ubicado en el segundo piso, donde más daño causaron las llamas. Con trapos, varsol y cualquier otro producto, intentó quitar los rastros de hollín en las paredes y estantería, donde exhibía sus jeans. La afectación, aunque menor en comparación con otros negocios, para ella no deja de ser angustiante.

“De nosotros dependen muchas familias, porque somos fabricantes. Estamos viendo qué se puede recuperar, pero estimamos pérdidas por COP 500 millones, justo antes de una temporada en la que aspirábamos a que las ventas representaran el 80 % de lo que hacemos en el año. No nos queda más que levantarnos, seguir y que nos apoyen”, pidió.

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La angustia no es menor. Para los comerciantes de este sector, diciembre representa su salvavidas económico. Las cifras lo validan: según Mauricio Alarcón, exgerente del Gran San, mientras en un fin de semana ordinario llegan alrededor de 150.000 personas a comprar, un fin de semana de diciembre esta cifra se multiplica por 17, alcanzando 2,5 millones de personas. Esto se traduce en un incremento en ventas cercano al 70 % u 80 %.



A pesar de la emergencia, para no generar mayor impacto a los vendedores, la administración del centro comercial decidió abrir las puertas al público. Pero en el lugar no solo se percibe el olor a quemado, sino que se nota en el cambio de color de los maniquíes, así como en los letreros, las cámaras de seguridad y los cables calcinados.



Otro de los locales afectados fue Amorad Company, negocio que hace cuatro años vende prendas exteriores femeninas. Diego Alexánder Alfonso es su dueño. “Nuestro stock es de al menos COP 400 millones, porque para estas fechas empezamos a surtir todas las semanas. No podemos darnos el lujo de dejar de fabricar, porque tenemos deudas con las textileras, proveedores y trabajadores. El centro comercial tiene pólizas, pero no sabemos si alcanza a cubrir nuestros almacenes y productos. Adecuar y reabrir el local nos puede valer hasta COP 40 millones”.

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Precisamente, en medio de la confusión y la angustia, parte de las dudas que rondan entre los afectados apuntan al tema de las pólizas de seguros que, se supone, contrata la administración del Gran San. César Cerón, otro de los afectados, dijo que estaban a la espera de la llegada de la aseguradora para realizar el avalúo de las pérdidas. “La gerente nos ha comunicado que la póliza solo cubriría los arreglos en las zonas comunes”, agregó.



Las preguntas de los damnificados



Para Estefania Molina, dueña del local Atobog, dedicado a la venta de ropa femenina, el no saber qué provocó el incendio es como andar a ciegas para hacer eventuales reclamos. El Espectador preguntó a la directora del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, Paula Henao, sobre el avance de la investigación y si existe ya un informe preliminar sobre el origen y causa de la conflagración, pero dijo que siguen en proceso de indagación. Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán, tras visitar la zona del incendio, indicó que espera tener antes del fin de semana una conclusión para remitir el caso, si hay lugar, a la Fiscalía.

La infraestructura también quedó comprometida. / Gustavo Torrijos



Mientras se aclaran los hechos, varios comerciantes como Molina tienen diversas inquietudes. Por ejemplo, ¿tiene el centro comercial sistema contra incendios? ¿Por qué la conflagración la terminaron reportando personas ajenas al centro comercial? y ¿por qué a los dueños de los locales no les permiten adquirir una póliza exclusiva para sus negocios? Estos reclamos los respalda Ignacio Bohórquez, quien luego de 10 años vendiendo en el Gran San también lo perdió todo en una noche. “Nosotros queremos esclarecer si hay o no un sistema de antiincendios. Están tratando de confundir con el tema de ayudas, pero nosotros lo que realmente necesitamos es saber qué originó el incendio, y si fue una falla ajena, que se nos indemnice”.



Lo que dice la gerencia del Gran San



Ante estos cuestionamientos, Claudia Patricia Vega, gerente y representante del Gran San, respondió que fue el personal externo de seguridad quien empezó a reportar el humo que salía por una de las rejillas del segundo piso. “El vigilante que estaba adentro rompió una de las mangueras, pero no alcanzó a llegar. Entonces, los que estaban afuera llamaron al 123 y los bomberos llegaron muy rápido”.

Vega aseveró que el centro comercial sí cuenta con un sistema antiincendios, lo que permitió que “de los 730 locales que tenemos, solo resultaran afectados 22. Si hubiéramos fallado, no hubiéramos evitado su propagación. Fue una respuesta muy asertiva”. Asímismo, agregó que el establecimiento cuenta con todos los permisos y documentos al día.



Sobre las causas del incendio, la gerente tampoco las conoce y está a la espera del dictamen de los investigadores de Bomberos Bogotá, así como de la visita de la aseguradora, para tener un balance completo de los daños. “Todavía no puedo decirle qué cubre, porque estamos precisamente esperando que nos digan la dimensión de los daños (…) Por ahora, estamos buscando reubicar a los afectados en unas carpas en el parqueadero, para que no acumulen más pérdidas en esta temporada”.



Lo que viene



Desde la Administración Distrital, el alcalde informó que la Secretaría de Desarrollo Económico asumirá el plan de recuperación, a través del cual ofrecerán incentivos de hasta COP 10 millones (no es una entrega en efectivo) a los afectados para la adquisición de bienes y servicios especializados, siempre que cumplan con las condiciones de la convocatoria, como ser mipyme, contar con ventas activas durante el último año y presentar un proyecto de inversión. “Las ayudas deben llegar a más tardar al finalizar noviembre”, dijo Galán. Quienes requieran más líneas de crédito, el mandatario distrital aseguró que Bancoldex y Asobancaria ofrecerán alternativas “con buenas tasas de interés”.

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Además de los incentivos, los negocios afectados podrán exponer sus productos en ferias del Parque de la 93, Vassar, Hayuelos y en los nuevos bajopuentes. El comercio electrónico también será una alternativa: Galán señaló que “esta misma semana esperamos que los comerciantes se sienten con personal de Mercado Libre para que puedan tener la posibilidad de vender en esta plataforma sus productos. Es momento de apoyar el comercio bogotano”.

El Distrito dará incentivos de hasta COP 10 millones. / Gustavo Torrijos



Lida Acosta, Ignacio Bohórquez, Estefanía Molina y los otros 25 comerciantes afectados están a la espera del informe del Cuerpo Oficial de Bomberos para saber en detalle qué originó el incendio y resolver todas sus inquietudes. Mientras tanto, con tapabocas y guantes, siguen rescatando lo poco que les quedó y se alistan para aprovechar cada oportunidad para levantarse de este golpe vendiendo en Navidad.

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