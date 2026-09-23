Dos meses después de la violenta agresión contra María Quevedo, propietaria de una pastelería en Usaquén, la justicia ordenó enviar a prisión al hombre señalado de atacarla dentro de su establecimiento. La Fiscalía judicializó a Racifo Jesús Acosta Lizardo por el delito de homicidio en grado de tentativa. El procesado no aceptó el cargo y una jueza de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario.

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¿Recuerda al que golpeó a su empleadora en una pastelería en Usaquén? Ya está en prisión

Las autoridades lo capturaron mediante orden judicial el pasado 21 de septiembre en una vía pública de Bogotá. El hombre había quedado en libertad después de que la Policía lo detuviera inicialmente en flagrancia y el caso se investigara como lesiones personales.

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La golpeó y la arrastró detrás del mostrador

La agresión ocurrió durante la noche del 23 de julio. Según la Fiscalía, Acosta le exigió a su empleadora que le anticipara el pago del salario, pero ella le respondió que todavía no había llegado la fecha acordada. “¿Usted está segura de que me va a pagar el 30?”, le habría preguntado antes de golpearla con el puño cerrado en el ojo izquierdo y derribarla.

La Fiscalía sostiene que, cuando María cayó al piso, el trabajador continuó golpeándola repetidamente en la cara y la cabeza. Luego la habría tomado del cabello y arrastrado hasta una zona menos visible de la pastelería, detrás del mostrador, donde siguió atacándola y la amenazó.

La mujer le suplicó que se detuviera mientras intentaba pedir ayuda. Sus gritos alertaron a varias personas que se encontraban cerca del establecimiento y acudieron a auxiliarla. Posteriormente, la trasladaron a un centro médico. El ataque quedó registrado en las cámaras de seguridad del negocio. Esas grabaciones, junto con los demás elementos recopilados, llevaron a la Fiscalía a solicitar una nueva orden de captura.

#PrimiciaBlu Una juez de control de garantías ordenó enviar a la cárcel a Jesús Acosta Lizardo por el delito de tentativa de homicidio, tras la agresión cometida el pasado 23 de julio contra María Quevedo, propietaria de la pastelería Rü Patisserie, en la localidad de Usaquén. El… pic.twitter.com/np5e8zKLxs — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 23, 2026

La víctima controvirtió la versión sobre el salario

María Quevedo aseguró después de la agresión que el hombre llevaba cerca de dos semanas trabajando en la pastelería y que previamente había hecho comentarios e insinuaciones que la incomodaban. También negó que existiera una deuda laboral. Según su versión, ya le había pagado lo correspondiente e incluso le había adelantado dinero. Esa noche, el trabajador le exigió otra transferencia, pero ella no podía realizarla porque le habían robado el celular y tenía bloqueadas sus cuentas bancarias.

La empresaria sufrió cerca de 80 lesiones, entre ellas fracturas y el desprendimiento de una parte del cuero cabelludo. Mientras permanecía hospitalizada, el señalado agresor recuperó la libertad. “Yo no voy a volver. Yo tengo miedo”, expresó entonces la mujer, quien decidió hacer público el caso para pedir protección y reclamar avances en la investigación.

Su libertad provocó rechazo en Bogotá

La liberación del hombre generó cuestionamientos de la Alcaldía de Bogotá, comerciantes y habitantes de Usaquén. El alcalde Carlos Fernando Galán calificó la decisión como “inexplicable” y pidió que el caso se investigara como una posible tentativa de feminicidio. El secretario de Seguridad, César Restrepo, explicó en ese momento que la calificación inicial por lesiones personales había permitido que el señalado agresor quedara libre. El Distrito solicitó revisar el delito y adoptar una medida que protegiera a la víctima.

La Fiscalía finalmente le imputó tentativa de homicidio, no tentativa de feminicidio. Ahora deberá demostrar durante el proceso que Acosta actuó con la intención de causarle la muerte a su empleadora. El investigado permanece amparado por la presunción de inocencia mientras un juez emite una decisión definitiva. Entretanto, continuará privado de la libertad por orden judicial.

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