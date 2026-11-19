La medida reduce únicamente los intereses. En otras palabras, quien quiera acogerse debe cancelar el valor completo de la multa y pagar el 40 % de los intereses que se hayan generado hasta el día de la transacción.

Una multa por colarse en TransMilenio, portar un arma cortopunzante o dejar escombros en el espacio público no desaparece con el nuevo alivio de Bogotá. Pero, si la deuda ya estaba en mora antes del 9 de octubre, el ciudadano tiene hasta el 21 de diciembre de 2026 para pagarla con un descuento del 60 % en los intereses acumulados.

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Reducen intereses de multas por colarse en TransMilenio y otras conductas: así puede aplicar

El beneficio aplica para obligaciones derivadas de comportamientos contrarios a la convivencia, regulados por el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Entre ellas están los comparendos por evasión del pasaje en TransMilenio, porte de armas cortopunzantes, disposición inadecuada de escombros o incumplimientos relacionados con mascotas.

No todas las multas recientes entran automáticamente al alivio. El Acuerdo 1084 de 2026 estableció que las obligaciones no tributarias deben haber entrado en mora antes de su vigencia, el 9 de octubre. Además, el pago debe hacerse completo y en una sola operación antes del 21 de diciembre.

La Policía de Bogotá reportó 566.716 comparendos impuestos durante 2026 por infracciones a la Ley 1801. La cifra incluye medidas correctivas de todo el año, por lo que no representa el número de personas elegibles para el descuento ni el total de deudas en mora.

¿Cómo saber si tiene una multa pendiente en Bogotá?

La consulta se hace con el número de documento en LICO, la plataforma de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Entre a lico.scj.gov.co. Digite su número de documento. Revise el listado de comparendos o medidas correctivas pendientes. Confirme el valor del capital, los intereses y el descuento aplicado. Actualice los datos de contacto. Seleccione Pago GOU – PSE. Guarde el comprobante que llegará al correo electrónico registrado.

Antes de autorizar el pago, vale la pena revisar que el beneficio aparezca reflejado en la liquidación. El trámite debe hacerse directamente en la plataforma oficial; no requiere intermediarios.

El descuento no aplica igual para multas de tránsito

Aunque el Distrito habilitó alivios para distintos tipos de obligaciones, esta medida está dirigida a multas de convivencia. Los comparendos de tránsito se consultan por los canales de la Secretaría de Movilidad y tienen reglas diferentes.

En ese caso, el descuento en intereses está disponible para deudas que entraron en mora hasta el 30 de junio de 2024. Además, no aplica a sanciones por conducir en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias psicoactivas.

¿Qué pasa después del 21 de diciembre?

Después de esa fecha, el alivio vence. La persona deberá pagar tanto el valor original de la multa como la totalidad de los intereses causados.

El descuento en multas de convivencia hace parte del Acuerdo 1084 de 2026, aprobado por el Concejo de Bogotá. La norma incluyó beneficios para obligaciones tributarias y no tributarias, aunque cada una tiene requisitos y plazos particulares.

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