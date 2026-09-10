Reforma tributaria de Bogotá: 5 cambios que pasaron el primer debate

La aprobación ocurrida este 9 de septiembre todavía no modifica las obligaciones de los contribuyentes. El Proyecto de Acuerdo 724 de 2026 debe superar la votación de la plenaria del Concejo y, en caso…

La reforma tributaria de Bogotá superó su primer debate en la Comisión de Hacienda del Concejo con ocho votos a favor y tres en contra. El texto incluye nuevas tarifas de ICA para los sectores financiero, automotor, de bebidas alcohólicas y tabaco, además de una sobretasa al impuesto predial para financiar la modernización del alumbrado público.

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La aprobación ocurrida este 9 de septiembre todavía no modifica las obligaciones de los contribuyentes. El Proyecto de Acuerdo 724 de 2026 debe superar la votación de la plenaria del Concejo y, en caso de obtener las mayorías necesarias, pasar a sanción del alcalde Carlos Fernando Galán.

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Durante el debate, la Administración y los concejales introdujeron cambios frente al proyecto radicado inicialmente. Entre ellos aparecen una reducción gradual de la tarifa propuesta para el sector financiero y un alivio mayor para las personas que tienen deudas tributarias o no tributarias con el Distrito.

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¿Qué aprobó la reforma tributaria de Bogotá?

La Comisión de Hacienda respaldó un texto que combina nuevos cobros, modificaciones al ICA, incentivos para la inversión y descuentos para ponerse al día con obligaciones distritales.

Aunque algunos medios la han denominado reforma tributaria, su nombre oficial es Proyecto de Acuerdo por una Ciudad Inteligente. La Alcaldía sostiene que las medidas permitirán modernizar la infraestructura, atraer inversión privada, generar empleo y simplificar el sistema tributario.

1. Sobretasa para financiar el alumbrado público

El proyecto establece una sobretasa al impuesto predial destinada a financiar la prestación y modernización del alumbrado público. Los recursos permitirían incorporar luminarias, sistemas de telegestión, monitoreo, automatización, análisis de información e internet de las cosas.

Las tarifas aprobadas en primer debate dependen del uso y la clasificación de los predios:

Predios residenciales de estratos 1, 2 y 3: tarifa de cero por mil.

Predios residenciales de estratos 4, 5 y 6: 0,4 por mil.

Predios dotacionales y lotes: 0,8 por mil.

Predios comerciales, financieros e industriales: 1 por mil.

En consecuencia, los hogares de los estratos 1, 2 y 3 quedarían excluidos del cobro. Los demás propietarios comenzarían a pagarlo únicamente si el proyecto completa su trámite y entra en vigor.

La Secretaría de Hacienda afirma que el alumbrado inteligente permitiría detectar fallas de manera automática y utilizar la infraestructura para apoyar la seguridad, la movilidad y la atención de emergencias. No obstante, el texto todavía puede cambiar durante el debate en plenaria.

2. El ICA financiero subiría inicialmente de 14 a 20 por mil

La tarifa nominal del impuesto de Industria y Comercio para las actividades financieras se encuentra actualmente en 14 por mil. El texto aprobado la eleva a 20 por mil hasta 2027, la reduce a 19 por mil durante 2028 y la establece en 18 por mil a partir de 2029.

El primer incremento equivale a cerca del 43 % frente a la tarifa actual. De esta manera, la Comisión adoptó un esquema transitorio que reduce progresivamente el cobro después de 2027.

Asobancaria y Colombia Fintech habían expresado reparos por el aumento. En respuesta, la Secretaría de Hacienda señaló que la tarifa efectiva del ICA para las actividades financieras es del 6,6 %, mientras el promedio de las actividades económicas de Bogotá llega al 9,9 %.

La entidad también comparó la propuesta con las tarifas nominales de Barranquilla y Tunja, ambas de 30 por mil, y Cali, de 25 por mil. Estas cifras forman parte de la justificación presentada por el Distrito y han sido cuestionadas por los gremios financieros durante el debate.

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3. Nuevas tarifas para la comercialización de vehículos

La actividad de comercialización de vehículos tendría tarifas diferentes según la tecnología del automotor. La venta de eléctricos pagaría un ICA de 8 por mil; la de híbridos, 10 por mil, y la de los demás vehículos, 11 por mil.

Estas tarifas corresponden al impuesto que deben pagar las empresas dedicadas a comercializar automotores. Por lo tanto, el cambio no modifica directamente el impuesto anual sobre vehículos que pagan sus propietarios.

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El proyecto inicialmente planteaba aplicar la tarifa general del comercio a todo el sector. Sin embargo, durante el primer debate se adoptó una diferenciación que conserva una tarifa menor para las tecnologías eléctricas e híbridas.

4. Alcohol y tabaco quedarían con una tarifa de 19 por mil

La comercialización de bebidas alcohólicas, productos de tabaco y sus derivados quedaría gravada con una tarifa de ICA de 19 por mil. La Administración ha incluido estas actividades entre aquellas con mayor capacidad contributiva o asociadas a efectos que justifican un tratamiento tributario diferente.

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El resumen publicado después del primer debate no detalla todas las actividades económicas ni los códigos del ICA que quedarían incluidos. Ese alcance deberá revisarse en el articulado aprobado por la plenaria antes de establecer qué establecimientos estarán sujetos al cambio.

5. Descuento del 60 % en sanciones e intereses

La Comisión también amplió los alivios para contribuyentes con obligaciones pendientes. Quienes paguen el 100 % del capital adeudado y el 40 % de las sanciones e intereses accederían a un descuento del 60 % sobre estos dos últimos conceptos.

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El plazo aprobado para acogerse al beneficio sería el 21 de diciembre de 2026. La medida comprende obligaciones tributarias y no tributarias, incluidos impuestos, contribuciones y multas distritales, y podría beneficiar a más de dos millones de personas, según Hacienda.

El texto original contemplaba un descuento del 50 % y fijaba como fecha límite el 18 de diciembre. Por consiguiente, la versión que pasó el primer debate aumentó el beneficio y extendió el plazo tres días.

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Dentro de este componente también se aprobó eliminar la retención de ICA sobre pagos con tarjetas débito y crédito para pequeños negocios con ingresos inferiores a 1.933 UVT al año, equivalentes aproximadamente a $100 millones. La medida busca reducir las retenciones anticipadas que afrontan estos establecimientos cuando reciben pagos electrónicos.

La reforma tributaria todavía no está vigente

La decisión de la Comisión de Hacienda corresponde al primero de los debates que debe superar el proyecto. Según informó Semana, la votación terminó con ocho concejales a favor y tres en contra.

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Ahora la iniciativa deberá ser incluida en el orden del día de la plenaria. Allí los 45 concejales podrán presentar nuevas proposiciones, modificar el articulado, aprobarlo o negarlo.

Si la plenaria respalda el proyecto, el texto pasará al despacho del alcalde Galán para su sanción. Después deberá publicarse como acuerdo distrital y cada disposición empezará a aplicarse en las fechas señaladas en el documento definitivo.

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La Secretaría de Hacienda confirmó que el proyecto continuará su trámite en plenaria, aunque todavía no informó la fecha de esa discusión.

Concejales presentaron objeciones al trámite y a los nuevos cobros

La aprobación estuvo precedida por reparos políticos, económicos y jurídicos. Uno de ellos fue presentado por el concejal Jairo Avellaneda, quien pidió archivar la iniciativa por presuntas irregularidades en la acumulación de los proyectos de acuerdo 709 y 724 de 2026.

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Avellaneda argumentó que la creación o modificación de tributos distritales requiere iniciativa del alcalde. También sostuvo que ambos proyectos abordaban asuntos tributarios, pero no recibieron el mismo sorteo ni trámite antes de su acumulación.

Estas observaciones corresponden a la posición del concejal y no constituyen una decisión judicial sobre la validez del procedimiento. La Comisión continuó la discusión y aprobó el proyecto pese a la solicitud de archivo.

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Por su parte, otros concejales y gremios cuestionaron el aumento del ICA y el efecto de la sobretasa de alumbrado sobre propietarios y empresas. La Administración defendió las modificaciones con argumentos de capacidad contributiva, competitividad y financiación de la infraestructura.

El proyecto también mantiene incentivos para nuevas inversiones

Además de los cambios tributarios, el proyecto conserva beneficios para empresas que realicen nuevas inversiones en Bogotá. La propuesta original contempla exenciones progresivas de ICA durante un periodo de hasta diez años para compañías nuevas que inviertan al menos $4.600 millones en activos fijos y desarrollen actividades priorizadas.

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También incluye incentivos en ICA, predial y delineación urbana para proyectos relacionados con el Distrito Aeroportuario de Fontibón y Engativá. A esto se suman beneficios para renovación urbana, viviendas destinadas al arrendamiento especializado y adecuaciones de inmuebles patrimoniales.

Cuando radicó el proyecto, la Administración calculó que las medidas podrían atraer $78,3 billones en inversión privada y generar 215.000 empleos durante diez años. Después del primer debate, Hacienda señaló de manera más general que espera crear más de 200.000 empleos en ese periodo.

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Estas cifras corresponden a proyecciones del Distrito y dependerán de la aprobación definitiva, la reglamentación, la respuesta de los inversionistas y la ejecución de los beneficios contemplados.

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