 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Soterrar el alumbrado público de Bogotá: las propuestas que buscan la obligatoriedad

En medio de una turbulenta reforma tributaria que tiene como centro la modernización del alumbrado público, una proposición busca obligar al Distrito a enterrar el cableado de los postes, una tarea que debe comenzar por conocer cuántos kilómetros de cable aéreo están en desuso.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
09 de septiembre de 2026 – 07:00 p. m.
Alumbrado de Bogotá.
Debate por el soterramiento del alumbrado de Bogotá.

A los paisajes capitalinos que abrazan con los Cerros, en Bogotá, como en muchas de las urbes del mundo, el cielo está también enredado entre el cableado de los postes. Esa es la discusión que volvió a traer el concejal Juan David Quintero al insertar a la polémica reforma tributaria de Galán, que busca precisamente actualizar el alumbrado de la capital por medio de más impuestos, una proposición (ya fue aprobada) que añade otra obligación: enterrar el cableado existente, prohibir nuevas redes aéreas y retirar el que está en desuso. De la…

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá. jparra@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

alumbrado

alumbrado público

soterrar alumbrado
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido