RenoBo subasta lote en Usme para construir vivienda de interés social y prioritaria

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) acaba de iniciar el proceso de venta del segundo lote de la Unidad de Gestión 2 del Plan Parcial Tres Quebradas. El fin es desarrollar vivienda en este sector, para lo cual el predio subastado tendrá que ser destinado para la construcción de Vivienda de Interés Social o Prioritaria.

¿Cómo será la venta?

Como indicó la empresa, este proceso lo harán bajo la modalidad de Negociación mediante Subasta Pública y se llevará a cabo a través de SECOP II (proceso RENOBO-SUP-001-2025).

Lo anterior, hasta el 17 de octubre. En este caso, los interesados podrán enviar sus propuestas por mensaje público en la plataforma.

Cabe resaltar que la adjudicación la realizarán a la oferta económicamente más alta, siempre que iguale o supere el valor base.

¿Cómo es el lote?

La zona cuenta con una extensión de 113.693,71 m² y está ubicado en la calle 110 Sur No. 0-61, en el barrio Puerta al Llano Rural. Tiene un avalúo comercial de $6.139’460.340, valor que será la base de arranque de la subasta.

Reiteraron que este predio se destinará para el desarrollo de viviendas VIS o VIP como parte del Plan Parcial Tres Quebradas, el cual proyecta la construcción de cerca de 12.000 soluciones habitacionales para el sector.

“En este caso, buscamos organizar el crecimiento de este sector de Usme, reconociendo las necesidades de la comunidad y el patrimonio ambiental y cultural de la zona”, indicó el gerente general de RenoBo, Carlos Felipe Reyes.

¿Dónde participar?

Los interesados podrán conocer los criterios habilitantes y reglas de participación se encuentran en los Anexos de Habilitantes y Términos de Referencia, los cuales podrán ser consultados en Secop II en la página web.

