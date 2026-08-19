COP 34 billones: Obras en Bogotá fueron clave para la lucha contra la pobreza extrema

Instalaciones y obras en la estación 1 de la línea 1 del Metro de Bogotá, ubicada en la Avenida Villavicencio entre las carreras 94 y 93. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Hay una cifra que sobresale entre las 102 páginas del Marco de Lucha contra la Pobreza Extrema Bogotá 2025: COP 33,9 billones. Este fue el monto que reportó el Distrito como la inversión del año pasado para ese propósito, distribuida en 425 metas y 39 programas del Plan de Desarrollo. Si bien el monto muestra el esfuerzo público por atender a las poblaciones vulnerables, hay que mirar adónde fueron los recursos para entender su eficiencia.

Los recursos se distribuyen entre las diferentes dimensiones del índice de pobreza multidimensional:...