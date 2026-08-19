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COP 34 billones: Obras en Bogotá fueron clave para la lucha contra la pobreza extrema

Bogotá contabilizó COP 33,9 billones de inversión durante 2025 dentro de su estrategia contra la pobreza. La cifra reúne 425 metas y 39 programas, desde empleo y ayudas sociales hasta grandes obras de infraestructura.

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Miguel Ángel Vivas Tróchez
Miguel Ángel Vivas Tróchez
19 de agosto de 2026 - 11:01 p. m.
Instalaciones y obras en la estación 1 de la línea 1 del Metro de Bogotá, ubicada en la Avenida Villavicencio entre las carreras 94 y 93.
Instalaciones y obras en la estación 1 de la línea 1 del Metro de Bogotá, ubicada en la Avenida Villavicencio entre las carreras 94 y 93.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Hay una cifra que sobresale entre las 102 páginas del Marco de Lucha contra la Pobreza Extrema Bogotá 2025: COP 33,9 billones. Este fue el monto que reportó el Distrito como la inversión del año pasado para ese propósito, distribuida en 425 metas y 39 programas del Plan de Desarrollo. Si bien el monto muestra el esfuerzo público por atender a las poblaciones vulnerables, hay que mirar adónde fueron los recursos para entender su eficiencia.

Los recursos se distribuyen entre las diferentes dimensiones del índice de pobreza multidimensional:...

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
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