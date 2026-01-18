Rescatan a niña de 6 años abandonada en una casa: pedía que le dieran de comer

Desde una ventana la menor pidió ayuda. Foto: Policía de Bogotá

En las últimas horas, la Policía Nacional, a través de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, rescató a una niña de seis años que se encontraba sola en un apartamento del barrio Roma, localidad de Kennedy.

El procedimiento se dio luego de que vecinos alertaran a la policía por el llamado de auxilio de la menor desde la ventana de la vivienda, quien además manifestaba que tenía hambre. Para rescatarla fue necesaria la intervención del Cuerpo Oficial de Bomberos, pues se encontraba en el segundo piso y la puerta principal estaba asegurada.

Fue así como por medio de una escalera, lograron sacarla sana y salva por la ventana.

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que la niña fue dejada bajo disposición del ICBF para la verificación y el restablecimiento de sus derechos.

En lo corrido del 2025, la Seccional de Protección y Servicios Especiales logró rescatar a cerca de 15 niños, niñas y adolescentes en la ciudad. “Invitamos a todos los padres de familia a velar por el cuidado y protección de sus hijos. De igual manera, a no dejarlos solos, tener una red de apoyo familiar, dejarlos en compañía de un familiar o amigo y utilizar herramientas digitales para monitorear a estos menores”, instó la Policía Metropolitana de Bogotá.

Recuerde que si usted es testigo de un hecho similar, puede comunicarse a la línea de emergencias 123 o al 144, del ICBF.

Más allá de los procedimientos oficiales, los casos recientes evidencian una realidad persistente: la soledad en la que permanecen miles de niños cuando sus padres o cuidadores deben ausentarse por motivos laborales o por la falta de redes de apoyo. Mientras las autoridades refuerzan operativos de “protección a la niñez”, la vulnerabilidad estructural que permite estos episodios sigue sin abordarse de fondo.

