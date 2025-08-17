Responsables de muerte de dos perros en Bogotá fueron condenados a prisión

Los responsables trabajan en tiendas de mascotas y tenía bajo su responsabilidad el bienestar de los animales. Foto: Fiscal

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un hombre y una mujer, que trabajaban en tiendas de mascotas en Bogotá, tendrán que ir a prisión por el delito de maltrato animal luego de que se comprobara su responsabilidad en la muerte de dos perros que fueron dejados bajo su tutela en sus respectivos sitios de trabajo.

Le puede interesar: Desaparición marcada por el silencio: seis días sin rastros de Valeria Afanador

Tras analizar el extenso material probatorio, un fiscal del Grupo Especializado para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) de la Fiscalía y dos jueces penales de conocimientos condenaron a los agresores.

Tony, víctima de una cruel golpiza

El 14 de diciembre de 2023, Tony, un perro de raza schnauzer, fue dejado por sus dueños en un establecimiento comercial en el barrio Santa Cecilia, en la localidad de Suba.

De acuerdo con la Fiscalía, ese día, Mauricio Martín Tiboche le propinó una golpiza al animal que derivó en su muerte. Si bien en su momento el señalado no aceptó cargos, fue hallado responsable y tendrá que cumplir seis meses de prisión.

Nala

La otra persona que irá a prisión es Débora Alexandra Torres Altahona, responsable de causarle la muerte a Nala, una perra de raza cocker spaniel durante un servicio de baño contratado por los dueños del animal en el barrio Bosque Popular, en la localidad de Engativá.

La Fiscalía comprobó que la perra fue asfixiada con una cuerda durante el servicio, razón por la cual Torres Altahona tendrá que pagar 15 meses de prisión por el delito de maltrato animal.

¿Cómo reportar casos de presunto maltrato animal en Bogotá?

En los casos en los que esté comprometida la vida de un animal o que este sea víctima mortal de maltrato, puede denunciar a través de la Línea 123 de emergencias en Bogotá.

También puede poner la alerta en la línea contra el maltrato animal del Instituto de Protección IDPYBA: 01 8000 115 161 o reportar el caso en un CAI de Policía.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.