El intento de hurto ocurrió cuando la víctima se dirigía hacia su vivienda después de realizar el retiro. En medio del recorrido, los presuntos delincuentes, quienes se movilizaban en una…

Un ciudadano que acababa de retirar COP 30 millones de una entidad bancaria fue abordado por dos hombres que, según la Policía, pretendían quitarle el dinero cuando se desplazaba por el sector de Salitre Greco, en la localidad de Teusaquillo.

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Retiró COP 30 millones de un banco y lo siguieron para robarlo: dos detenidos en Teusaquillo

El intento de hurto ocurrió cuando la víctima se dirigía hacia su vivienda después de realizar el retiro. En medio del recorrido, los presuntos delincuentes, quienes se movilizaban en una motocicleta, lo abordaron y habrían utilizado armas para intimidarlo.

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Sin embargo, un uniformado que transitaba por el lugar en un vehículo institucional se percató de lo que estaba ocurriendo e intervino.

Al advertir la presencia de la Policía, los dos hombres emprendieron la huida. Otras patrullas se sumaron a la persecución y, con apoyo de ciudadanos que se encontraban en el sector, las autoridades lograron interceptarlos y capturarlos.

Les encontraron dos armas traumáticas

Durante el procedimiento, los policías encontraron en poder de los capturados dos armas traumáticas con munición, elementos que, según la institución, habrían utilizado para intimidar a la víctima.

Los $30 millones no alcanzaron a ser hurtados y los elementos incautados quedaron en poder de las autoridades.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con el reporte policial, deberán responder por los presuntos delitos relacionados con hurto y porte ilegal de armas.

Las autoridades deberán determinar ahora la participación de cada uno de los capturados en los hechos y establecer si los hombres siguieron a la víctima desde la entidad bancaria después de que realizó el retiro.

Más de 28.400 capturas durante 2026

Según cifras de la Policía Metropolitana de Bogotá, durante 2026 han sido capturadas más de 28.400 personas por diferentes delitos y se han incautado más de 1.100 armas de fuego en la capital.

El intento de robo en Teusaquillo ocurre, además, en medio de una reducción de los hurtos reportados durante el primer semestre del año. Entre enero y junio se registraron 62.697 casos de hurto común, frente a 71.843 en el mismo periodo de 2025, una disminución del 12,7 %, equivalente a 9.146 casos menos.

El hurto a personas pasó de 36.817 a 31.716 casos, una caída del 13,9 %. Pese a la reducción, continúa siendo la modalidad predominante, al concentrar el 89,2 % de los hurtos comunes registrados.

El comportamiento cambia en el hurto a residencias, que aumentó 6,4 %, al pasar de 3.078 a 3.276 casos. El incremento se presentó en 15 de las 20 localidades, principalmente en Kennedy, Suba, Usme, Engativá y Santa Fe.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar hechos delictivos o situaciones sospechosas a través de la línea de emergencias 123.

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