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Robaron un carro a mano armada en Ciudad Bolívar y cayeron en un parqueadero de Bosa

La víctima fue intimidada con un arma de fuego en Ciudad Bolívar. Cámaras y datos de la comunidad permitieron seguir el vehículo hasta un parqueadero en Bosa Linda.

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Redacción Bogotá
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13 de septiembre de 2026 – 03:03 p. m.
Cámaras y datos de la comunidad permitieron seguir el vehículo hasta Bosa, donde la Policía capturó a los dos señalados.
La víctima fue intimidada con un arma de fuego en Ciudad Bolívar. Cámaras y datos de la comunidad permitieron seguir el vehículo hasta un parqueadero en Bosa Linda.
Foto: Archivo particular

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La Policía capturó este fin de semana a dos hombres y recuperó un vehículo que había sido hurtado minutos antes en Ciudad Bolívar, luego de activar un plan candado en el sur de Bogotá.

Según el reporte oficial, los responsables habrían intimidado a la víctima con un arma de fuego para llevarse el automóvil. Tras recibir la alerta, uniformados comenzaron el seguimiento con apoyo de cámaras de seguridad e información entregada por la comunidad.

El recorrido terminó en un parqueadero del barrio Bosa Linda, donde los policías encontraron a los dos señalados junto al vehículo. Durante la inspección evidenciaron que el carro tenía el sistema de encendido y varios cables cortados.

La Policía indicó que los capturados registran anotaciones por hurto, homicidio y porte ilegal de armas de fuego. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía y un juez les impuso medida de aseguramiento por el delito de receptación.

Según el balance entregado por la Policía de Bosa, en lo corrido de 2026 han recuperado más de 39 vehículos y realizado más de 1.250 capturas por diferentes delitos.

Lea más: Buscan avioneta con cinco personas que iba hacia Guaymaral

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