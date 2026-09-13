El recorrido terminó en un parqueadero del barrio Bosa Linda, donde los policías encontraron a los dos…

Según el reporte oficial, los responsables habrían intimidado a la víctima con un arma de fuego para llevarse el automóvil. Tras recibir la alerta, uniformados comenzaron el seguimiento con apoyo de cámaras de seguridad e información entregada por la comunidad .

La Policía capturó este fin de semana a dos hombres y recuperó un vehículo que había sido hurtado minutos antes en Ciudad Bolívar , luego de activar un plan candado en el sur de Bogotá.

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Robaron un carro a mano armada en Ciudad Bolívar y cayeron en un parqueadero de Bosa

El recorrido terminó en un parqueadero del barrio Bosa Linda, donde los policías encontraron a los dos señalados junto al vehículo. Durante la inspección evidenciaron que el carro tenía el sistema de encendido y varios cables cortados.

La Policía indicó que los capturados registran anotaciones por hurto, homicidio y porte ilegal de armas de fuego. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía y un juez les impuso medida de aseguramiento por el delito de receptación.

Según el balance entregado por la Policía de Bosa, en lo corrido de 2026 han recuperado más de 39 vehículos y realizado más de 1.250 capturas por diferentes delitos.

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