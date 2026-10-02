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La medida operará entre las calles 193 y 245 , donde se habilitarán dos carriles en sentido sur-norte para los vehículos que salen de la capital.

Los conductores que salgan de Bogotá hacia el norte este sábado 3 de octubre podrán utilizar desde más temprano el reversible habilitado por la carrera Séptima. La Secretaría de Movilidad anunció que la prueba piloto comenzará a las 7:30 a. m. y se extenderá hasta la 1:00 p. m.

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¿Sale de Bogotá este sábado? Reversible por la Séptima arrancará más temprano

El cambio de horario se adoptó después de la primera jornada del piloto. Según Movilidad, el objetivo es ofrecer una alternativa a la Autopista Norte y distribuir entre ambos corredores los viajes de quienes se desplazan hacia el norte durante las mañanas de los sábados.

Cerca de 5.300 vehículos salen de Bogotá por la Autopista Norte los sábados en la mañana, de acuerdo con cifras entregadas por la entidad.

“Luego de la primera jornada, evidenciamos la necesidad de ampliar el horario de la medida para buscar facilitar la movilidad a quienes se desplazan hacia el norte”, explicó Jhon González, subsecretario Distrital de Movilidad.

¿Cómo funcionará el reversible?

Entre las 7:30 a. m. y la 1:00 p. m., los vehículos que circulen hacia el norte podrán utilizar el tramo de la carrera Séptima comprendido entre las calles 193 y 245.

Durante la operación habrá señalización y presencia de agentes de tránsito y del Grupo Guía para orientar a los conductores.

Además, dependiendo del volumen de vehículos que circule en sentido sur-norte por la Autopista Norte, las autoridades podrán cerrar temporalmente el retorno ubicado a la altura de la calle 200 como parte de las medidas para gestionar el tráfico.

Para quienes ingresen a Bogotá desde el norte y necesiten dirigirse hacia la carrera Séptima, la recomendación es continuar por la Autopista Norte hasta la calle 183 y tomar esta vía hacia el oriente.

Habrá cambios en una ruta de transporte público

La implementación del reversible también modificará temporalmente el recorrido de la ruta rural 18-14 Torca–Tibabita.

Durante el horario de la medida, la ruta partirá desde la calle 187 por el costado occidental de la Autopista Norte, avanzará hacia el sur hasta la calle 183 y continuará al oriente hasta la carrera Séptima. Desde allí seguirá hacia el norte hasta la calle 245 y posteriormente llegará nuevamente a la Autopista Norte.

La Secretaría de Movilidad continuará evaluando el comportamiento del tráfico durante la prueba. Los resultados determinarán si el reversible se mantiene y si requiere nuevos ajustes en horarios u operación.

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