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Bogotá se prepara para dos jornadas dedicadas a escuchar y bailar salsa. El próximo sábado 28 y domingo 29 de noviembre se realizará una nueva edición de Salsa al Parque, uno de los festivales musicales tradicionales de la capital, que este año contará con figuras como Alfredo de la Fé, Willy García, Roberto Blades y la Orquesta Aragón.
El festival se realizará en el parque Simón Bolívar y tendrá entrada gratuita. La edición número 27 reunirá a 15 artistas y agrupaciones nacionales, internacionales y distritales. La entrada será gratuita.
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Creado en 1997, Salsa al Parque nació como una plataforma para promover este género musical y dar visibilidad a los artistas que desarrollaban sus propuestas en Bogotá. En esta edición el encuentro busca conectar a figuras históricas de la salsa con una programación de 15 artistas y agrupaciones: cinco internacionales, cinco nacionales y cinco distritales.
Artistas internacionales
Entre los invitados internacionales se encuentra el violinista cubano Alfredo de la Fé, reconocido por incorporar este instrumento a la salsa y por sus colaboraciones con artistas como Celia Cruz, Tito Puente, Eddie Palmieri y Cheo Feliciano.
También estará Herman Olivera, cantante estadounidense que durante más de dos décadas hizo parte de la agrupación de Eddie Palmieri; la venezolana Los Satélites, fundada en 1966, y la cubana Orquesta Aragón, que cuenta con más de 80 años de trayectoria y un repertorio ligado al son, el danzón y el chachachá. La cuota internacional la completa el panameño Roberto Blades.
Salsa colombiana
La programación nacional tendrá representantes de distintas regiones. Desde Medellín llegarán David Zahan, conocido por su proyecto de homenaje al cantante Frankie Ruiz, y La Eterna, agrupación que combina la salsa brava con influencias de otros géneros.
Por Bogotá estará La-33, orquesta fundada en 2001 y reconocida por canciones como La Pantera Mambo, Soledad y Qué Rico Boogaloo. Cali, por su parte, tendrá dos representantes: Manyoma Brothers y Willy García, reconocido por su paso como vocalista del Grupo Niche y su posterior carrera como solista.
Cinco agrupaciones bogotanas en Salsa al Parque
La escena musical de la capital también tendrá un espacio destacado. Los cinco proyectos distritales seleccionados para esta edición son El Turco Perro, Cris En La Salsa, Kábala Ensamble, Kaona Orquesta y The Big Jhony. Sus propuestas recorren diferentes vertientes del género: desde los sonidos tradicionales y afrocaribeños hasta las fusiones con ritmos urbanos, instrumentos electrónicos y otras corrientes musicales.
Programación sábado 28 de noviembre
La primera jornada tendrá siete presentaciones. La programación comenzará con agrupaciones distritales y nacionales, antes de dar paso a los invitados internacionales.
- 2:00 p. m.: Kaona Orquesta (distrital).
- 2:55 p. m.: Manyoma Brothers (Cali).
- 4:05 p. m.: Cris en la Salsa Band (distrital).
- 5:00 p. m.: Alfredo de la Fé (Cuba).
- 6:10 p. m.: Kábala Ensamble (distrital).
- 7:10 p. m.: Los Satélites (Venezuela).
- 8:30 p. m.: Roberto Blades (Panamá).
Programación domingo 29 de noviembre
La segunda jornada tendrá nueve presentaciones musicales, además de una actividad de baile a cargo de Ilé Danza. La programación será la siguiente:
- 12:00 m.: Rueda de casino – Ilé Danza.
- 12:30 p. m.: Orquesta Aragón (Cuba).
- 1:40 p. m.: The Big Jhony (distrital).
- 2:35 p. m.: La-33 (Bogotá).
- 3:45 p. m.: La Eterna (Medellín).
- 4:55 p. m.: El Turco Perro (distrital).
- 5:50 p. m.: David Zahan (Medellín).
- 7:00 p. m.: Herman Olivera (Estados Unidos).
- 8:10 p. m.: Willy García (Cali).
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