Bogotá
Salud en Bogotá: entre déficit financiero nacional y la apuesta por evitar una crisis local

El sistema de salud colombiano inicia el 2026 en su punto más crítico: un hueco fiscal de COP 15 billones de pesos y un aumento del 34% en las reclamaciones de los usuarios. En Bogotá, el impacto es directo, pero la Secretaría de Salud ha lanzado una hoja de ruta para evitar que el colapso financiero nacional interrumpa la atención de los bogotanos.

María Angélica García Puerto
20 de enero de 2026 - 03:00 a. m.
Desde la Secretaría de Salud insisten en que el objetivo no es solo financiero. El énfasis está en asegurar que los ciudadanos sigan recibiendo atención oportuna, cercana y de calidad
Foto: Gustavo Torrijos

La salud en Colombia es un derecho fundamental y comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad. Sin embargo, la realidad dista de este mandato constitucional. El centro de pensamiento ‘Así Vamos en Salud’ encontró en su último informe de cierre de 2025 la recepción de más de 2 millones de peticiones, quejas y reclamos (34,6 % de crecimiento frente al 2024) y más de 318 mil tutelas al sistema de salud, un incremento de casi 53 mil frente al año anterior.

De acuerdo con el programa, este es el resultado de...

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
