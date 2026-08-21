El récord de vivienda VIS en Bogotá cambia de mapa y deja dudas sobre lo que viene

Vivienda nueva, avisos de Se Vende Foto: El Espectador - José Vargas

Para Nicolás Ríos (33 años), comprar una vivienda de interés social en El Porvenir (Bosa) no solo significó tener un espacio propio, sino descubrir que las cuentas no terminan cuando se firma la escritura. Por su ubicación, quedó a casi dos horas de su lugar de trabajo, por lo que compró una moto y sumó otra deuda. Su historia ilustra cómo, más allá del actual récord de construcción de vivienda social en Bogotá, hay otros costos que una familia debe tener en cuenta al elegir dónde comprar.

El tema es que las cifras de desarrollo inmobiliario,...