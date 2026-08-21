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El récord de vivienda VIS en Bogotá cambia de mapa y deja dudas sobre lo que viene

Más viviendas iniciadas, más VIS en proceso y más unidades terminadas marcaron 2025. Pero las nuevas licencias VIS disminuyeron y la construcción cambió de mapa, una combinación que muestra tanto la fortaleza actual como los desafíos que vienen.

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Miguel Ángel Vivas Tróchez
Miguel Ángel Vivas Tróchez
21 de agosto de 2026 - 02:00 a. m.
Vivienda nueva, avisos de Se Vende
Vivienda nueva, avisos de Se Vende
Foto: El Espectador - José Vargas

Para Nicolás Ríos (33 años), comprar una vivienda de interés social en El Porvenir (Bosa) no solo significó tener un espacio propio, sino descubrir que las cuentas no terminan cuando se firma la escritura. Por su ubicación, quedó a casi dos horas de su lugar de trabajo, por lo que compró una moto y sumó otra deuda. Su historia ilustra cómo, más allá del actual récord de construcción de vivienda social en Bogotá, hay otros costos que una familia debe tener en cuenta al elegir dónde comprar.

El tema es que las cifras de desarrollo inmobiliario,...

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
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