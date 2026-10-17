San Victorino le apuesta a una nueva cara: así transformarán la Plazoleta de la Mariposa

Desde el pasado 5 de octubre, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), junto con otras entidades distritales, puso en marcha un proyecto piloto que combina…

La acumulación de bolsas de basura en las calles y esquinas de San Victorino es uno de los problemas que el Distrito busca enfrentar con una nueva intervención en la Plazoleta de la Mariposa, en el centro de Bogotá. La apuesta es mejorar la recolección de residuos y recuperar un espacio público por el que diariamente transitan comerciantes, compradores y visitantes.

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Desde el pasado 5 de octubre, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), junto con otras entidades distritales, puso en marcha un proyecto piloto que combina la instalación de contenedores móviles, jornadas de limpieza y actividades pedagógicas para promover el manejo adecuado de las basuras. La iniciativa funcionará hasta el 6 de diciembre de 2026 y permitirá evaluar si este modelo puede implementarse en otros sectores de la ciudad.

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La acumulación de bolsas de basura en las calles y esquinas de San Victorino es uno de los problemas que el Distrito busca enfrentar con una nueva intervención en la Plazoleta de la Mariposa, en el centro de Bogotá. La apuesta es mejorar la recolección de residuos y recuperar un espacio público por el que diariamente transitan comerciantes, compradores y visitantes.

Desde el pasado 5 de octubre, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), junto con otras entidades distritales, puso en marcha un proyecto piloto que combina la instalación de contenedores móviles, jornadas de limpieza y actividades pedagógicas para promover el manejo adecuado de las basuras.

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La iniciativa funcionará hasta el 6 de diciembre de 2026 y permitirá evaluar si este modelo puede implementarse en otros sectores de la ciudad.

¿Cómo funcionará el nuevo sistema de recolección?

Uno de los principales cambios es la instalación de dos cajas estacionarias destinadas a recibir los residuos ordinarios que genera la actividad comercial de San Victorino y sus alrededores. Con este sistema, el Distrito busca evitar que las bolsas permanezcan acumuladas en andenes y esquinas mientras llegan los vehículos recolectores.

Según explicó Armando Ojeda, director de la UAESP, los operarios de barrido trasladarán directamente los residuos a estos contenedores. Posteriormente, vehículos especializados retirarán las cajas llenas y las reemplazarán por otras vacías. La medida también busca reducir los tiempos de operación del servicio de aseo y mejorar las condiciones de limpieza en uno de los puntos comerciales más concurridos del centro de la capital.

Las cajas funcionarán de lunes a sábado durante el periodo de prueba. En ese tiempo, la UAESP evaluará su operación, la aceptación de comerciantes y ciudadanos, y los resultados en el manejo de los residuos.

La Plazoleta de la Mariposa también tendrá una intervención artística

La transformación no se limitará a la recolección de basuras. El proyecto contempla actividades de urbanismo táctico, una estrategia que permite intervenir espacios públicos mediante acciones rápidas, temporales y de bajo costo. Entre las medidas previstas está una intervención artística sobre el piso de la plazoleta, inspirada en la identidad de San Victorino, además de jornadas de limpieza y embellecimiento del entorno.

La propuesta tendrá en cuenta el valor patrimonial del Centro Histórico de Bogotá. Por eso, los contenedores serán completamente móviles y no requerirán excavaciones, perforaciones ni modificaciones permanentes. La pintura utilizada también será temporal y removible, de manera que las intervenciones puedan retirarse sin alterar los elementos existentes en la plaza.

Comerciantes y vendedores también participarán

Otro componente de la estrategia será el trabajo con quienes desarrollan sus actividades comerciales en San Victorino. A través de su punto de atención móvil en la Plazoleta de la Mariposa, el Instituto para la Economía Social (IPES) adelantará jornadas pedagógicas dirigidas especialmente a vendedores informales, con énfasis en la separación de residuos, el uso adecuado de los contenedores y el cuidado del espacio público.

“Queremos que la cultura de los ciudadanos esté encaminada a la sostenibilidad”, señaló Catalina Arciniegas, directora del IPES, quien explicó que la entidad también ofrecerá orientación comercial y educativa a los vendedores del sector. La iniciativa reúne a la UAESP, el operador de aseo Promoambiental Distrito, el IPES y la Alcaldía Local de Santa Fe, entre otras entidades.

¿Qué pasará después del proyecto piloto?

El Distrito hará seguimiento al funcionamiento de las cajas estacionarias y a los cambios en la disposición de residuos hasta el 6 de diciembre. Con los resultados, la Administración distrital determinará si el modelo ofrece una alternativa viable para mejorar el servicio de aseo y replicarlo en otras zonas de Bogotá. Por ahora, el reto estará en que comerciantes, vendedores y visitantes utilicen correctamente los nuevos contenedores y contribuyan a mantener limpia la Plazoleta de la Mariposa.

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