El deterioro de la gramilla de El Campín ya tuvo una consecuencia en la agenda de conciertos de Bogotá: la presentación de Fonseca, prevista para el sábado 24 de octubre, se trasladó al escenario del Vive Claro. La decisión evita que el espectáculo se realice sobre el campo de juego mientras continúa la discusión por las condiciones en que quedó la cancha tras la presentación de la banda surcoreana BTS.

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Fonseca traslada su concierto de El Campín al Vive Claro por el estado de la gramilla

El concierto conservará la fecha y comenzará a las 8:00 p. m. La organización confirmó que las entradas adquiridas seguirán siendo válidas, aunque algunas localidades de gradería tendrán ajustes por las características del nuevo escenario. Las indicaciones para los asistentes afectados se comunicarán a través de TuBoleta Pass.

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Los palcos y la silletería prevista para la gramilla, según la información de la producción, conservarán sus condiciones. El espectáculo mantendrá el repertorio y el formato anunciados, en una presentación para la que se esperan cerca de 28.000 personas, de acuerdo con el empresario y productor Diomar García, quien explicó a Blu Radio las dificultades logísticas que implica modificar la sede con pocos días de anticipación.

“Esto no es fácil, esto es una planeación de más de un año”, señaló García al referirse a la producción que se había diseñado para El Campín. El cambio obliga a adaptar la distribución de los asistentes y algunas localidades a la configuración del Vive Claro Estadio.

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Fonseca respaldó el cuidado de la cancha

El cantante también se pronunció sobre la decisión y la relacionó con el estado del terreno de juego. Fonseca afirmó que el traslado busca evitar un impacto adicional sobre la gramilla y respaldar la programación deportiva de Bogotá.

“Por las circunstancias que todos conocemos alrededor del deterioro de la cancha de nuestro querido estadio Nemesio Camacho El Campín, hemos decidido cambiar el lugar de nuestro concierto al Vive Claro Stadium”, expresó.

El artista añadió que la decisión busca contribuir al cuidado del campo y manifestó su solidaridad con el fútbol y la ciudad. También confirmó que la fecha se mantiene y que el público podrá ingresar con las mismas boletas.

El traslado se conoce días después de que Sencia, empresa encargada de la administración de El Campín, anunciara que había iniciado conversaciones con la producción de Fonseca para cambiar la fecha del concierto o llevarlo a otro escenario. La salida del concierto no resuelve, por sí sola, las preguntas sobre las causas del deterioro ni sobre las responsabilidades en el mantenimiento del terreno de juego. Esos asuntos siguen en el centro de las revisiones abiertas sobre la administración del estadio.

Misma fecha, cambio de lugar y más ganas que nunca de encontrarnos para cantar.



Sábado 24 de Octubre

Vive Claro Estadio

8:00 PM



Comunicado oficial.#ENLACASA pic.twitter.com/m7CyHeYhue — Fonseca (@Fonseca) October 16, 2026

Una tutela busca frenar los conciertos

La modificación del concierto de Fonseca se conoce un día después de que la veeduría ciudadana Vercontrol pidiera, mediante una tutela contra la Alcaldía de Bogotá y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), suspender los espectáculos que requieran montajes sobre el césped hasta que exista una certificación técnica que garantice que la cancha está en condiciones de recibir fútbol profesional.

La solicitud incluye, además del concierto de Fonseca y otros eventos programados en el estadio. Entre ellos están la presentación de Ryan Castro, prevista para el 31 de octubre; la de Los Tigres del Norte, el 7 de noviembre; Megaland, el 20 de noviembre, y las tres fechas de Karol G, del 4 al 6 de diciembre. La decisión sobre la tutela está en manos de un juez.

Vercontrol también solicitó que la aptitud de la cancha para el fútbol profesional se determine mediante un concepto técnico de la interventoría, con participación de la Dimayor, o con el concepto favorable de un experto en césped deportivo. Además, pidió que el IDRD exija a Sencia entregar el terreno de juego, como mínimo, en las condiciones en que lo recibió en octubre de 2024.

La revisión de las obligaciones de Sencia

El estado de la cancha también está bajo revisión de los organismos de control. La Contraloría de Bogotá abrió una indagación preliminar para establecer si Sencia cumplió sus obligaciones relacionadas con el mantenimiento de la gramilla y los costos de su eventual reemplazo, así como para examinar la actuación de la interventoría y la supervisión del IDRD.

La investigación busca determinar, entre otros aspectos, si hubo un eventual daño fiscal y cuáles han sido los costos asociados a los aplazamientos y a la falta de disponibilidad del estadio. En paralelo, el IDRD y la interventoría adelantan actuaciones para establecer si la empresa incurrió en incumplimientos contractuales.

En su comunicado, Sencia sostuvo que la situación reafirma la importancia de la nueva obra del estadio, que, según la empresa, permitirá contar con un escenario moderno y con tecnología y prácticas internacionales para los eventos deportivos y de entretenimiento.

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Por ahora, el anuncio se concentra en la búsqueda de una alternativa para el concierto de Fonseca y en los trabajos sobre el césped. La fecha del espectáculo sigue sin definirse, mientras la recuperación de la gramilla y las responsabilidades por su deterioro continúan bajo escrutinio.

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