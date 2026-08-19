Se cumplen 48 horas sin rastro de mujer desaparecida en el embalse de Tominé

Embalse que se extiende por los municipios de Guatavita y Sesquilé, municipios ubicados al norte de Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Al mediodía de este miércoles se cumplieron 48 horas desde que se perdió el rastro de Sandy Astrid Senere Ruiz, de 59 años, tras un accidente registrado en el embalse de Tominé, en jurisdicción del municipio de Guatavita (Cundinamarca). La mujer formaba parte de los cuatro ocupantes de una embarcación que terminó hundida luego de colisionar con otra nave.

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El accidente ocurrió hacia las 11:39 a. m. del lunes 17 de agosto. De acuerdo con el reporte de Bomberos Cundinamarca, 12 minutos después del reporte los organismos de socorro empezaron a trabajar y lograron rescatar con vida a tres de los tripulantes, quienes portaban chalecos salvavidas y debieron ser atendidos y estabilizados en el sitio debido a cuadros de hipotermia.

Aunque las causas exactas del choque siguen en investigación, la hipótesis preliminar que manejan las autoridades apunta a que una soga utilizada para practicar deportes acuáticos se habría enredado con la otra embarcación, lo que desencadenó la colisión y el posterior hundimiento de una de ellas.

Despliegue de búsqueda e inspección con sonar

Tras suspender las labores durante la noche del lunes por las bajas temperaturas y la escasa visibilidad bajo el agua, los equipos de socorro intensificaron el operativo desde la mañana del martes. Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), coordinado por la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca (UAEGRD), se ha desplegado un fuerte contingente interinstitucional.

Según el reporte más reciente de la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca, en la zona operan 42 efectivos de Bomberos, la Armada Colombia, la Defensa Civil, la Policía Nacional y la SIJIN.

Para agilizar la localización, la operación dispone de ocho botes, buzos especializados y tecnología de sonar, clave para rastrear el fondo del embalse, ubicar la embarcación sumergida y delimitar el perímetro exacto de inmersión de las cuadrillas de rescate.

Pese al despliegue aun no se ha logrado la ubicación de la mujer desaparecida ni de la embarcación en la que se movilizaba. Las autoridades y los cuerpos de socorro mantienen la búsqueda activa de manera ininterrumpida.

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