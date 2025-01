Se da la primera conversación de gestión de riesgo por incendios en Bogotá

No arrojar colillas ni fósforos encendidos en la vegetación.

No dejar basura en zonas verdes, ya que materiales como vidrio o plásticos pueden actuar como elementos inflamables bajo el sol.

No encender fogatas en cerros, humedales, parques o quebradas (sitios no autorizados) o hacer quemas en áreas con cobertura vegetal, particularmente si hay material potencialmente combustible, como lo son: hojas secas, ramas caídas, etc.