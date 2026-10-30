Una familia del barrio San Marcos, en Engativá, abrió la puerta de su casa cuando parecía un procedimiento de la Sijín. Pero todo era un engaño; se trataba de una peligrosa banda de delincuentes que quería entrar a su casa a robar. Según el reporte de la Policía, tres hombres y una mujer usaban ropa parecida a la de la Sijín y decían que tenían que hacer un allanamiento. Una vez dentro, los delincuentes redujeron y amenazaron a los residentes de la casa, les robaron objetos de valor, hirieron con arma blanca a un residente y realizaron…

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Se hicieron pasar por la Sijín para entrar a una casa y robar en Engativá

Una familia del barrio San Marcos, en Engativá, abrió la puerta de su casa cuando parecía un procedimiento de la Sijín. Pero todo era un engaño; se trataba de una peligrosa banda de delincuentes que quería entrar a su casa a robar. Según el reporte de la Policía, tres hombres y una mujer usaban ropa parecida a la de la Sijín y decían que tenían que hacer un allanamiento. Una vez dentro, los delincuentes redujeron y amenazaron a los residentes de la casa, les robaron objetos de valor, hirieron con arma blanca a un residente y realizaron tocamientos indebidos a otra de las víctimas.

Tras el incidente, las personas que resultaron afectadas lograron dar aviso a las autoridades y, al recibir la alerta, activaron un plan candado y el rastreo GPS de un celular robado. La señal llevó a las autoridades a Teusaquillo. Allí, las cuatro personas señaladas del asalto, las cuales se movilizaban en un vehículo, fueron interceptadas y capturadas por los uniformados. Tras la requisa, se recuperaron objetos como teléfonos, joyas y otras pertenencias de la familia.

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Así fue el falso allanamiento en Engativá

El reporte oficial dice que los señalados llegaron a la vivienda haciéndose pasar por investigadores de la Seccional de Investigación Criminal, Sijín. La aparente diligencia permitió su entrada al inmueble, donde se habría producido el hurto. Tras el llamado de las víctimas, unidades de la Policía de Engativá comenzaron la búsqueda. El GPS de un equipo robado mostró la ruta de escape y luego permitió interceptar el vehículo en Teusaquillo.

Durante el procedimiento se recuperaron cuatro teléfonos celulares, joyas y otros objetos. Además, el vehículo usado para huir fue incautado. Los cuatro detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía y fueron enviados a un centro penitenciario.

Los capturados ya tenían antecedentes

Asimismo, las autoridades informaron qu los cuatro capturados tienen 44 anotaciones judiciales por conductas como hurto, concierto para delinquir, porte de armas, fuga de presos, lesiones personales y daño en bien ajeno. De hecho, uno de los cuatro capturados tenía una medida de detención domiciliaria por hurto.

Varios casos de falsos policías

El caso de San Marcos no es el único episodio reciente con personas que usan uniformes, insignias o identificaciones para generar confianza y cometer delitos. Dos días antes, la Policía capturó en Engativá a un hombre de 27 años que llevaba prendas e insignias de uso privativo y, según la comunidad, abordaba a ciudadanos simulando procedimientos policiales.

Además, el 25 de septiembre, la policía capturó a cinco personas en Bosa Estación que llevaban armas, chaquetas, gorras y documentación falsa. El grupo pretendía usar órdenes de allanamiento fraudulentas para entrar a viviendas y cometer hurtos.

En septiembre, también se reportaron capturas de presuntos falsos agentes de la Sijín en Fontibón. Las autoridades dijeron que estos realizaban supuestos controles para exigir a ciudadanos la entrega de pertenencias. Los casos muestran una modalidad que combina suplantación de autoridad con hurto, pero no permiten afirmar que todos pertenezcan a una misma estructura.

Hurto a residencias en Bogotá

El asalto ocurrió cuando el hurto a residencias aumentaba en el primer semestre de 2026. Entre enero y junio, se denunciaron 3.276 casos en Bogotá, frente a 3.078 en el mismo periodo de 2025. Eso son 198 hechos más, un incremento del 6,4 %.

La tendencia también se mostró en la distribución territorial. Quince de las 20 localidades registraron aumentos en el primer semestre. Kennedy, Suba, Usme, Engativá y Santa Fe tuvieron los mayores incrementos respecto al año anterior.

Hasta agosto, cifras del Concejo de Bogotá, basadas en registros de la Policía, mostraron 4.289 hurtos a residencias en la ciudad. Suba encabezó el listado con 653 casos, seguida por otras localidades con alta concentración residencial y comercial.

¿Cómo verificar un supuesto procedimiento policial?

Cuando llegan personas que dicen ser la Policía o una autoridad judicial, la recomendación es verificar su identidad y reportar cualquier comportamiento irregular a la Línea 123. En especial, si hay dudas sobre la ropa, las insignias, una orden de allanamiento o la explicación que dan para entrar a una vivienda.

En una situación de riesgo, la prioridad es alertar a las autoridades y evitar confrontaciones que puedan poner en peligro a quienes están dentro del inmueble.

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