El hurto ocurrió el martes 17 de noviembre en un establecimiento ubicado en la carrera 19 con calle 104, en la localidad de Usaquén. La olla fue avaluada por el comercio en cerca de COP 2 millones y el momento habría quedado registrado en cámaras de seguridad.

El hombre entró a un local de utensilios de cocina en San Patricio, pidió que le mostraran una olla y se movió por el establecimiento como cualquier cliente. Minutos después, según la denuncia de los comerciantes, escondió el artículo bajo su ropa y salió sin pagarlo.

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Se hizo pasar por cliente y habría robado una olla de COP 2 millones en Bogotá

Hasta ahora, el caso ha sido difundido a partir de la denuncia del establecimiento. En los reportes consultados no aparece una captura ni la recuperación del elemento, por lo que la identidad del hombre y el avance de la investigación no han sido confirmados públicamente por la Policía.

¿Cómo habría ocurrido el hurto a comercio en Bogotá?

De acuerdo con la versión divulgada por el negocio, el sospechoso se presentó como un comprador interesado en los productos. Luego de observar la olla, habría aprovechado un momento de distracción para ocultarla y abandonar el local.

La modalidad no requirió violencia ni intimidación. Esa es precisamente una de las dificultades para los comercios que exhiben mercancía de alto valor y permiten que los clientes la manipulen: el hurto puede pasar inadvertido hasta que se revisa el inventario o las cámaras de seguridad.

La Policía Nacional define el hurto a comercio como el apoderamiento de bienes que se encuentran dentro de un local, sus dependencias o los vehículos destinados a su actividad.

Más de 5.800 hurtos a comercios fueron reportados hasta agosto

El caso se conoce en medio de una problemática que sigue afectando a los establecimientos de la ciudad. Entre enero y agosto de 2026, Bogotá registró 5.805 hurtos a comercio, según cifras del Siedco citadas en un informe del Concejo de Bogotá.

La cifra corresponde a denuncias registradas y no permite establecer cuántos de esos casos terminaron con capturas, recuperación de mercancía o condenas. Aun así, muestra que los robos a establecimientos no se limitan a atracos con armas o asaltos nocturnos: también incluyen hechos cometidos por personas que ingresan como aparentes compradores.

En un balance anterior, con corte al 28 de febrero, la Secretaría de Seguridad reportó una reducción del 74,8 % en hurto a comercio frente al mismo periodo de 2025. Esa comparación, sin embargo, no elimina la necesidad de que los comerciantes denuncien los casos recientes para que entren en los registros oficiales.

#Inseguridad | Insólito hurto en Usaquén: delincuente se llevó varias ollas de un establecimiento comercial en San Patricio. https://t.co/09jxy6Pk4w pic.twitter.com/JUhnejlXfs — Emisora Suba Alternativa 🔴 (@Subalternativa) November 18, 2026

¿Qué debe hacer un comercio después de un hurto?

Cuando el hecho acaba de ocurrir o el sospechoso todavía está cerca, la recomendación es llamar a la Línea 123 y priorizar la seguridad de trabajadores y clientes antes que intentar retener o confrontar a la persona.

También es importante conservar los videos de las cámaras, anotar la hora del hecho, guardar facturas o soportes del valor de la mercancía y presentar la denuncia. La Secretaría de Seguridad recuerda que la Línea 123 atiende reportes de hurto y que el Equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) orienta a víctimas que necesitan apoyo para formalizar el proceso.

Para prevenir este tipo de casos, la Policía recomienda capacitar al personal sobre modalidades de hurto, reforzar controles de inventario y mantener sistemas de alarma, iluminación y videovigilancia en funcionamiento.

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