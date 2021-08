Secretaria de Integración desmiente que den alimentos vencidos a adultos mayores

El jueves, la Personería anunció que en algunos centros de cuidado para adultos mayores habría alimentos en mal estado y personas en desnutrición, sin embargo, la secretaria de Integración, Xinia Navarro, afirmó que esto no es cierto.

Fueron dos los centros de cuidado para adulto mayor que la Personería visitó el jueves. Allí, el ente de control evidenció que algunos alimentos tenían etiquetas en donde se aprecia que la fecha de caducidad ya se había cumplido. Ante esto, la secretaria de Integración Social, Xinia Navarro confirmó a El Espectador que los alimentos no estaban vencidos, sino que había ocurrido un error al momento de etiquetar los productos.

La secretaria menciona que esto fue producido por un cambio de operador en la manipulación de alimentos, a su vez, destaca que la visita realizada por la Personería fue como Ministerio Público y no con la intención de generar una auditoría, sino fue una visita “relámpago” de hora y media.

“Hubo un cambio de operador en la manipulación de alimentos y entonces las personas que pusieron la etiqueta cometieron un error al colocar esa fecha, y aunque estaba en buen estado, nosotros desnaturalizamos la fruta, para dar más tranquilidad. Vamos a tomar correcciones porque no es fecha de vencimiento sino fecha en que se puede usar la fruta, hay un error en la etiqueta, pero no es que nosotros estemos entregando alimentos vencidos. Nosotros nos cuidamos mucho de eso”.

La Personería indicó que en el centro de cuidado para adulto mayor Casa Nostra, se entregaban alimentos con poco valor nutricional y habría personas mayores con problemas de desnutrición. Ante esto, la secretaria mencionó que los alimentos están balanceados y procesados según las características médicas de los adultos, es decir, las preparaciones carecen de algunos elementos como sal o azúcar precisamente para contribuir al buen estado de salud de los beneficiarios.

A su vez, asegura que la visita no cumplió con los tiempos establecidos para verificar correctamente las condiciones de salud ni verificar los documentos o historias clínicas de los adultos. Resalta que en los últimos meses a este centro de cuidado han llegado personas que han sido rescatadas con problemas de desnutrición, por lo que se están realizando acciones para mejorar las condiciones de estos adultos mayores.

“Hoy estuve en Casa Nostra, los adultos mayores que están allá tienen un problema de salud mental severa y problemas graves de desnutrición. La personera vio un abuelo que rescatamos en julio, lo rescatamos con desnutrición. Sin embargo, un proceso para lograr que la persona salga de desnutrición va de ocho a 12 meses, a un adulto mayor no lo recupera en 15 días. Otros tienen hipertiroidismo, cuando las personas tiene esto el proceso de desnutrición es aún más severo, porque tiene un proceso difícil para poder tener los nutrientes en el cuerpo, eso es un tema científico y médico”.

La secretaria resaltó que las visitas de investigación y curaduría que realizan entidades como Contraloría, Defensoría o Procuraduría se hacen todas las semanas y duran todo un día, pues los funcionarios deben revisar los documentos, historias clínicas y el estado de los centros de cuidado, por lo que en hora y media no se pueden realizar las apreciaciones que dio la Personería.

Frente al anuncio que hace el ente de control sobre el incumplimiento con el número de encargados o ayudantes para atender a las personas mayores, Navarro confirmó que técnicamente todos los centros de cuidado cuentan con la cantidad de ayudantes necesaria para suplir las necesidades de los adultos.

“Cumplimos con el estándar, una cosa es que uno vaya y diga “oiga acá falta gente” y, otra cosa es que técnicamente eso sea cierto. Eso no es así, cumplimos técnicamente con el número de encargados. Los adultos mayores están muy bien, si no fuera por esos centros esos adultos estarían muertos. No hay comida en descomposición. Nosotros estamos restableciendo derechos”, aseguró la secretaria.

Finalmente, la funcionaria informó que en algunos casos se ha presentado demora en la atención médica de los adultos, sin embargo, esto ha ocurrido por las restricciones hechas por la autoridad sanitaria en el marco de la pandemia. No obstante, el servicio médico no se ha pausado pues se tomó la decisión de llevar a los especialistas a los centros de cuidado. “Ha habido algunas situaciones que han demorado el tema de odontología, no se podía ir, era prohibido por el protocolo de COVID-19. Tuvimos que dejar a los abuelos aislados, pero llevábamos el personal de salud para que acompañara”.

La secretaria aseguró que ya se puso en contacto con el personero para aclarar y dar respuesta a las sugerencias que el ente de control determinó. Hasta el momento, la Secretaría de Integración Social no ha recibido ningún informe oficial, “ni ningún tipo de documento para nosotros poder hacer la controversia”.

Navarro visitó esta mañana el centro de cuidado Casa Nostra, en donde puedo evidenciar que los adultos mayores están en condiciones óptimas, sin embargo, mencionó que se siguen realizando acciones para mejorar las garantías en los 25 centros de cuidado que hay en Bogotá.