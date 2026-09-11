Segundo intento de ataque con explosivos contra la Policía de Kennedy, en Bogotá

El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves, cerca de las instalaciones de la institución y de la estación de Bomberos, según informó el teniente coronel Julián García, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de…

Se registró el segundo intento de ataque con explosivos en Bogotá y una vez más contra la estación de Policía de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de la capital. De acuerdo con las autoridades, sujetos que se movilizaban en moto, lanzaron un artefacto explosivo improvisado que, por fortuna, no detonó.

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El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves, cerca de las instalaciones de la institución y de la estación de Bomberos, según informó el teniente coronel Julián García, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá. Tras recibir la alerta, se desplegó al grupo antiexplosivos. Los especialistas inspeccionaron el elemento y confirmaron que se trataba de un artefacto improvisado. Para neutralizarlo utilizaron un cañón disruptivo y realizaron una detonación controlada. El procedimiento terminó sin personas lesionadas.

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Inseguridad en Kennedy

Este es el segundo caso reportado en dos días cerca de las mismas instalaciones policiales, situación que mantiene la atención de las autoridades en este sector de Kennedy. La Policía Judicial y los equipos de inteligencia recopilan videos, entrevistas y otra información que permita identificar a las personas que lanzaron el explosivo y establecer qué motivó el ataque.

Los hechos imprimen tensión y aumentan la percepción de inseguridad en una localidad que, en los últimos años, no solo es una de las que más acumula denuncias por delitos de alto impacto, sino que ha sido epicentro de disputas territoriales entre diferentes bandas delincuenciales, por el dominio de las rentas criminales.

En respuesta, la localidad también ha sido objeto de importantes operaciones de las autoridades, que se han dedicado a contrarrestar el accionar de estas organizaciones, logrando desmantelar algunas y capturar a varios de sus cabecillas. De ahí que esta acción, posiblemente sea respuesta a la presión institucional.

Golpe en Kennedy

Acá vale recordar que hace un par de semanas las autoridades capturaron a ocho sujetos, miembros del tren de Aragua, como resultado de la investigación por el asesinato del profesor Kevin Santiago Ángel. Entre los capturados están Osmer Josué Castillo Urbaneja, señalado como cabecilla de la organización en Bogotá; Franyer Eduardo Vásquez Ramos; Gacelis Nairobid Sojo Lira, alias Alondra, y Emiro Manuel Nieves Morgado, alias Mario Bro.

Además, Luis Alberto Camejo González, alias Luis Panadero; Eduin Vikzabith Herrera Martínez, alias Looney Tones; Arístides José Mendoza Rodríguez, alias Colmillos, y Raúl Antonio Pérez Pérez, alias Tun Tun. Una fiscal de la Unidad Especial de Investigación les imputó a todos los delitos de homicidio, tortura, desaparición forzada y concierto para delinquir, además de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Los ocho procesados, todos ciudadanos venezolanos según informó la Fiscalía, no aceptaron los cargos.

Como parte del mismo proceso, se dio a conocer una grabación en la que un sujeto identificado como Giovanni Vicente Mosquera Serrano, alias ‘El Viejo’, uno de los fugitivos más buscados por Estados Unidos, quien dice tener el control de armas, expendios de drogas y homicidios en Bogotá. La comunicación habría sido obtenida por un agente encubierto durante una operación contra el Tren de Aragua. Este sujeto fue el primer integrante del Tren de Aragua en ser incluido en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI. Estados Unidos lo acusa de participar en una conspiración para distribuir cocaína internacionalmente y de proporcionar apoyo material a una organización designada como terrorista.

De momento, mientras se investiga el origen de los intentos de ataque a la Policía con artefactos explosivos, las autoridades pidieron a la ciudadanía reportar cualquier información relacionada con estos hechos a la línea 123 o al CAI más cercano.

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