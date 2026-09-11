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Rock al parque 30 años: Las tribus urbanas que reúne el festival

Rock al Parque reúne cada año diversas tribus urbanas que encuentran en la música un espacio para expresar sus identidades, compartir sus culturas y convivir en Bogotá.

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Natalia Vanegas – CrossmediaLab de la Utadeo
10 de septiembre de 2026 – 08:00 p. m.
Rock al Parque reúne cada año diversas tribus urbanas que encuentran en la música un espacio para expresar sus identidades, compartir sus culturas y convivir en Bogotá.
Festival de música gratuito más importante de Latinoamérica que se realiza en el Parque Simón Bolívar
Foto: Óscar Pérez

Durante todo el año, Bogotá está rodeada de trancones, caos, ruido y un movimiento constante que hacen parte del ritmo acelerado de la ciudad. Sin embargo, entre ese movimiento existe un evento muy especial y esperado por los rolos, uno que, con el paso de los años, ha logrado crecer hasta convertirse en un espacio de encuentro para miles de personas: Rock al Parque. 

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En una ciudad habitada por personas con distintas culturas, formas de vestir,…

Por Natalia Vanegas – CrossmediaLab de la Utadeo

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